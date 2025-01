Qué es la gentrificación, la problemática que afecta a Puerto Rico que denuncia Bad Bunny en su nuevo álbum

"Debí tirar más fotos" es el título del sexto álbum de estudio de Bad Bunny que, apenas salió a la luz, causó furor a nivel internacional, pero sobre todo en Latinoamérica, por exponer una de las problemáticas que viene sufriendo la población de su Puerto Rico natal, como así, también, otros países de la región: la gentrificación.

Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre real de Bad Bunny- le dedicó el álbum a Puerto Rico, a sus seres queridos y a toda América Latina, tal como lo expresó en sus redes sociales tras el lanzamiento, el 5 de enero pasado. La propuesta más "personal" del artista boricua se ganó la escucha y el reconocimiento de personas de todas las generaciones, al fusionar géneros musicales nacidos o que se han popularizado en la isla caribeña -como lo son la salsa, la plena, los boleros y, por supuesto, el reggaetón- y, por el otro lado, denunciar la realidad que están sufriendo los boricuas y todos los latinos en la actualidad.

"Yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Y no me parece bien representar eso de que los turistas vengan aquí, digan: 'Qué bello es Puerto Rico', y se vayan sin saber lo que sufre lo que el que vive aquí", expresó el artista latino más escuchado en el mundo, en una entrevista para el podcast puertorriqueño El Tony.

Siendo consciente de la realidad que se vive en su país, luego de tener la experiencia de vivir en el exterior, Bad Bunny sintió la necesidad de comunicar la importancia de apreciar el lugar de dónde viene, su cultura, las costumbres de las personas locales y denunciar todo lo que sufren aquellas personas "que se quedan" a pesar de la constante amenaza de la gentrificación. De esta forma, en canciones como "Lo que le pasó a Hawaii", el cantante urbano busca cuestionar el sentido común con el que los extranjeros han actuado por sobre la isla en los últimos años.

¿Qué es la gentrificación?

Desde hace años, activistas, ciudadanos y artistas como Ricky Martin y Residente vienen denunciando el alarmante avance de la gentrificación en Puerto Rico, a lo que Bad Bunny se sumó con varias producciones musicales y audiovisuales. Ahora bien, ¿qué es la gentrificación?

Desde el portal de la ONU Habitat explican que la gentrificación sucede cuando "un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención".

Si bien el término gentrificación apareció por primera vez en 1963, en un estudio de la socióloga británica Ruth Glass sobre la ciudad de Londres, años más tarde, el geógrafo y académico escocés Neil Robert Smith dedicó varios artículos a su estudio y abordaje.

De acuerdo con los artículos de Smith, explicados por la periodista mexicana Valeria Ríos en el segmento "Ruido en la Red", la gentrificación se compone por dos factores. Por un lado, hay una zona que se tiene que deteriorar, ya sea por el abandono por parte de sus pobladores, del Gobierno o por la llegada de una catástrofe como un sismo. "Ante ello, llega una inyección o inversión de capitales, una vez que la zona quedó en el olvido, que atrae a las nuevas generaciones para darle 'vida' nueva al lugar", explicó.

"Estos 'pioneros' se enfrentan violenta o simbólicamente con los pobladores originales", advirtió Ríos. Una vez que los "pioneros extranjeros" que invierten en la zona la van transformando hasta hacerla "cool", va llegando gente con mayor poder adquisitivo que desplaza a los primeros pobladores que ya no pueden costear el nivel de vida impuesto por los extranjeros, ya sean empresas o personas individuales.

Si bien este proceso puede traer algunos beneficios al lugar, en general, provoca el aumento de los valores de la vivienda, haciendo que los residentes de bajos recursos no puedan costear el nuevo nivel de vida impuesto en su tierra natal, teniendo que desplazarse por obligación u orden de los propietarios o del propio Gobierno. Como si fuera poco, los nuevos habitantes imponen sus propias costumbres, dejando de lado todo lo autóctono, lo que representa un daño inmenso en la cultura e historia del lugar.

La gentrificación en Puerto Rico, expuesta en la música de Bad Bunny

El álbum de Bad Bunny tiene un fuerte mensaje de protesta respecto a la gentrificación, pero este queda expuesto, sobre todo, en "Lo que le pasó a Hawaii". En esa canción, el artista habla de la migración puertorriqueña a Estados Unidos por culpa de los "corruptos" que desplazan a sus habitantes de sus hogares y, además, pide que no hagan con Puerto Rico lo mismo que con Hawaii.

"Se oye al jíbaro llorando, otro más que se marchó

No quería irse pa' Orlando, pero el corrupto lo echó

Y no se sabe hasta cuándo

Quieren quitarme el río y también la playa

Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya

No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai

Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái

Ten cuida'o, Luis, ten cuida'o

Aquí, nadie quiso irse, y quien se fue, sueña con volver"

En suma a la canción de protesta, el cantante lanzó un conmovedor cortometraje protagonizado por el cineasta y actor puertorriqueño Jacobo Morales. En el corto se ve que el actor regresa a la isla para visitar a su amigo "Concho" y al pasear por su barrio se cruza con estadounidenses que residen desde hace poco en el territorio, escuchando música en inglés y hablando en ese idioma para con los residentes originarios, dejando atrás el español natal de los pobladores.

Mirá el corto de Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny

No es la primera vez que Bad Bunny pone en su arte un mensaje de protesta respecto al desplazamiento de los pobladores y de las costumbres en Puerto Rico. Previamente, el artista había lanzado otras canciones, documentales y cortos de protesta acerca de las problemáticas que deben sortear los boricuas a diario. Hace dos años, Benito lanzó "El Apagón - Aquí vive gente", un documental sobre la historia de la isla y el lamentable presente de sus habitantes. "Están desplazando al boricua nativo de aquí...", denuncia una mujer en el documental.

Mediante cartas conocidas como las "cartas de los 30 días", las autoridades ordenan a los nativos, que viven en zonas atractivas para inversores extranjeros o turistas, desalojar sus hogares o inmuebles alquilados en un plazo máximo de 30 días, sin ofrecerles un nuevo sitio dónde parar.

De esta forma, los propietarios presionan a los inquilinos, que suelen pagar una cuota de alquiler de 600 pesos puertorriqueños, a desplazarse para poder ofrecer el inmueble a turistas mediante plataformas como Airbnb a valores más altos -según los testimonios en el documental, a un valor de $2.500 pesos por mes o precios dolarizados-. Otro de los patrones que se ven en la isla tiene que ver con que, en caso de no ofrecer el alquiler del inmueble a los turistas, los propietarios lo ponen a la venta a cifras millonarias.

Es así que los pobladores nativos se ven obligados a dejar su propio pueblo ante el encarecimiento de los inmuebles y el nivel de vida en general, puesto que sus sueldos siguen siendo los mismos -en promedio, el ingreso medio de un hogar en Puerto Rico es de $1750 por mes-, no pudiendo afrontar los nuevos costos impuestos por los propietarios nacionales y extranjeros.

Mirá el documental de "El Apagón - Aquí Vive Gente"

"Tenemos que movernos, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se calman", concluyó una mujer citada en el documental "Aquí vive gente" de Bad Bunny, asegurando que se rehúsa a abandonar la isla en la que vivió toda su vida, donde compartió los mejores momentos con su familia y amigos.

En el mismo documental, desde la producción critican la Ley 22 (ahora parte de la Ley 60) que permite a los extranjeros que se mudan a Puerto Rico quedar exentos del pago de impuestos por las ganancias de sus inversiones en acciones, criptomonedas y bienes raíces. Como consecuencia, miles de turistas se ven atraídos a mudarse a la isla para no pagar impuestos y adquirir propiedades accesibles para su nivel de ingresos, y así llevar una vida de lujo.

Es así que se vende a los extranjeros la vida en la isla como una oportunidad e inversión de ensueño, en contraposición a la realidad que viven los boricuas que son constantemente desplazados de sus hogares e invadidos por toda una comunidad extranjera, principalmente estadounidense, que busca imponer sus propias costumbres en la zona a la que llegan, olvidando y no respetando las tradiciones históricas del lugar.

En los últimos años, tal como se explica en el documental, tan solo 8 inversores extranjeros adquirieron, al menos, 28 propiedades en el barrio de Puerta de Tierra, en San Juan de Puerto Rico, por supuesto, obligando a los residentes originales a desplazarse. "Yo les digo invasores colonizadores porque ellos se comportan como tales. El Gobierno de Puerto Rico les ha dejado el país en bandeja de plata", protestó otra mujer que residía en el barrio y tuvo que irse, a pesar de no quererlo, por orden de los nuevos propietarios y el Gobierno.