Donald Trump confirmó a Village People y Carrie Underwood para su asunción

Se confirmó la lista de artistas que participarán en el acto de asunción de Donald Trump, programado para el próximo 20 de enero. Entre los nombres destacan la cantante de música country Carrie Underwood, la agrupación Village People y el cantante de ópera Christopher Macchio, quienes tendrán roles específicos dentro del evento.

Carrie Underwood, reconocida por haber iniciado su carrera en el programa “American Idol”, interpretará "America the Beautiful", según el programa oficial que compartió Associated Press. En declaraciones a The Hollywood Reporter, la artista afirmó: “Amo a nuestro país y me siento honrada de que se me haya pedido cantar en el acto de inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico”.

La emblemática banda de los 80´ confirmó su presencia a través de Facebook.

Por otro lado, Village People, banda que logró una gran fama a comienzos de los 80´, confirmó su presencia en el acto a través de un posteo en Facebook. “Participaremos en las actividades inaugurales, incluyendo al menos un evento con el presidente electo”, indicaron. “Sabemos que a algunos no les gustará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política”, dice el comunicado.

Recordemos que, durante la campaña presidencial de Donald Trump, el electo presidente supo utilizar la canción YMCA durante sus discursos de campaña. “Nuestra canción Y.M.C.A. es un himno global que esperamos ayude a unir al país después de una campaña tumultuosa y dividida en la que perdió nuestro candidato preferido”, concluyeron.

Donald Trump asume el próximo lunes.

Por último, Christopher Macchio expresó en su cuenta de X, “ Es con profunda humildad y gratitud que he aceptado la amable invitación del Presidente Donald J. Trump para interpretar nuestro himno nacional en la inauguración de nuestro 47° presidente".