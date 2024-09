Encuesta: Kamala Harris debatió mejor que Donald Trump y hay empate para las presidenciales

La vicepresidenta y candidata demócrata a las presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris, debatió mejor que el exmandatario y candidato republicano, Donald Trump, pero la carrera a la Casa Blanca sigue empatada, según una encuesta publicada este jueves.

Harris impresionó a los votantes en su debate con Trump, según una nueva serie de sondeos encargados conjuntamente por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College, a pesar de que aún no haya logrado obtener una ventaja decisiva en la campaña presidencial.

La vicepresidenta recibió valoraciones mucho más positivas por su desempeño en el debate la semana pasada que Trump: el 67% de los votantes encuestados anotaron que la demócrata lo hizo bien, mientras que el 40% alabó el desempeño del magnate.

Además, la mayoría de los votantes de todos los grupos raciales, edades y niveles educativos -entre ellos los votantes blancos sin estudios universitario, que suelen ser el grupo demográfico más fiel hacia Trump- dieron a Harris una calificación positiva.

No obstante, según señala los cuestionarios, la proporción de votantes que dijeron que querían saber más sobre Harris fue casi idéntica, tanto antes como después del debate, lo que sugiere que ella podría haber perdido una oportunidad de responder a dudas o proporcionar más detalles al público.

Empatados a nivel nacional y pero ventaja de Harris en Pensilvania

La carrera sigue en tablas a nivel nacional. Según la encuesta, que se realizó casi en su totalidad antes del segundo intento de asesinato contra el candidato republicano el domingo pasado, Trump y Harris están empatados con el 47% y el dato coincide, con pocas variaciones, con otras encuestas recientes.

Sin embargo, en Pensilvania, uno de los estados clave en estas elecciones, Harris lidera con cuatro puntos porcentuales: la demócrata consiguió el apoyo del 50% de los encuestados y su contrincante el 46%.

Las encuestas se realizaron en español o inglés por teléfono a 2.437 posibles votantes entre el 11 y el 16 de septiembre.

El margen de error de muestreo de la encuesta nacional entre los posibles votantes es de más o menos 3 puntos porcentuales. Mientras que el margen de error de la encuesta de Pensilvania entre los posibles votantes es de más o menos 3,8 puntos porcentuales.

