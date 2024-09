Joe Biden y su descripción de Kamala Harris en la previa del debate con Donald Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, describió a la vicepresidenta Kamala Harris como "tranquila y serena" antes de su primer debate con el exmandatario y aspirante republicano Donald Trump, de cara a las elecciones de noviembre.



"He hablado con la vicepresidenta. Parece tranquila y serena. Creo que lo va a hacer muy bien", afirmó Joe Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.



Joe Biden se mostró reticente a dar detalles sobre la conversación con Kamala Harris y dijo a los periodistas: "No voy a contarles qué consejos le he dado".



Biden tuvo que retirarse de la carrera a la presidencia tras un desastroso debate contra Donald Trump, en el que dio una imagen envejecida y no pudo terminar algunas frases, lo que provocó una rebelión interna dentro del Partido Demócrata para presionarle a que se hiciera a un lado.



Tras semanas de presión, Joe Biden anunció el 21 de julio que ponía fin a su campaña a la reelección y pidió el voto para Harris, quien en pocas horas fue capaz de unificar al partido en torno a ella y despertar un nuevo entusiasmo que los demócratas esperan sirva para derrotar a Trump.