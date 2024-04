Cutter James: así es la imponente nave estadounidense que llega hoy a la Argentina

Este lunes, el puerto de Buenos Aires será testigo de la llegada del Cutter James (WMSL 754), un destacado barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, marcando un hito en la cooperación bilateral con Argentina para fortalecer la seguridad marítima y luchar contra actividades ilícitas en el mar.

El arribo del Cutter James no es solo una visita protocolar, sino una muestra palpable de la "continua colaboración entre Estados Unidos y Argentina", como destacaron fuentes oficiales. Su tripulación, integrada por 150 hombres y mujeres, está dedicada a misiones como el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada en el Atlántico.

Con una longitud de 127 metros y una altura de 43 metros, el Cutter James no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por su capacidad operativa. Capaz de alcanzar velocidades superiores a 28 nudos (51 km/h) y con un alcance de 12.000 millas náuticas, este buque está equipado para misiones de larga duración, con una autonomía de hasta 60 días en el mar.

Foto: U.S. Coast Guard Cutter James (WMSL 754)

Para llevar a cabo las misiones contra el narcotráfico y la vigilancia del mar, este buque cuenta con un arsenal que incluye un cañón MK 110 de 57 mm y un sistema de control de tiro. Además, posee un sistema de armas de proximidad Phalanx Close-In de 20 mm, cuatro ametralladoras de calibre 50, dos ametralladoras M240B de 7.62 mm, y cuenta con protección balística para su cañón principal.

Además, el Cutter James está equipado con una amplia pista de aterrizaje, lo que permite la operación de aeronaves en misiones de vigilancia y rescate, ampliando significativamente su capacidad operativa en el mar.

La pista de aterrizaje. Foto: U.S. Coast Guard Cutter JAMES - WMSL 754/Facebook

Comodidades a bordo

El bienestar de la tripulación, compuesta por 150 hombres y mujeres, es una prioridad a bordo del Cutter James. En el sitio web de la Guardia Costera estadounidense se explica que esta nave cuenta con instalaciones como una sala de estar para la tripulación con TV, consola de juegos, recursos para servicios religiosos, materiales de lectura y estación de trabajo.

Trabajadores de la nave. Foto: U.S. Coast Guard Cutter JAMES - WMSL 754/Facebook

Además, cuenta con un gimnasio equipado con cintas de correr, bicicletas y máquinas de pesas, dos salas de lavandería y almacenamiento adicional en el Sea Bag locker.

Estrechar lazos con Estados Unidos

El buque llega a Argentina tras visitar Uruguay en medio de una fuerte polémica, ya que la oposición del Frente Amplio (izquierda) reclamó que "el ingreso de militares a Uruguay necesita aval parlamentario", mientras que el ministro de Defensa, Armando Castaigndebat, dijo que "se enteró por la prensa" de este acceso a aguas uruguayas.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia de Argentina, el pasado 10 de diciembre, la política exterior de este país ha virado hacia Estados Unidos e Israel, a los que el libertario considera 'faros' de Occidente.

Además de la presencia de políticos de distinto nivel, recientemente visitó Argentina la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, que confirmó la cooperación en Defensa entre ambos países.

También el pasado 18 de abril, con motivo de la visita del ministro argentino de Defensa, Luis Petri, a varios países europeos, Argentina solicitó ser "socio global" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y compró 24 aviones de combate F-16 -de fabricación estadounidense- usados al Ejército de Dinamarca