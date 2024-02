La drástica decisión que tomó Israel luego de las declaraciones de Lula

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, dijo este lunes que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no será bienvenido en Israel hasta que se retracte de sus comentarios comparando la guerra contra Hamas en Gaza con el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial.



"No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en el nombre de los ciudadanos de Israel, dígale al presidente Lula que es 'persona non grata' en Israel hasta que lo retire", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, al embajador de Brasil, Frederico Meyer, según un comunicado de la Cancillería israelí recogido por la agencia de noticias Sputnik.



Lula acusó ayer a Israel de cometer un "genocidio" de civiles palestinos en la Franja de Gaza y comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos.



La declaración suscitó una fuerte respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que acusó a Lula de trivializar el Holocausto, y anticipó la convocatoria al embajador Meyer.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde asiste a una cumbre de la Unión Africana (UE).



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó.



La declaración del líder brasileño repercutió también en Brasil, ya que la extrema derecha bolsonarista anunció que impulsará un juicio político contra Lula e incorporó el tema en la convocatoria a una marcha de defensa del expresidente Jair Bolsonaro prevista para el domingo próximo.