Lula quiere expandirse y busca nuevos aliados en el "continente del futuro"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó hoy en Adís Abeba, la capital etíope, el compromiso de su Gobierno para afianzar su relación con África, que describió como el continente del futuro.



"Me gustaría que Brasil dejase claro que necesitamos tener una relación central con el continente africano, no solamente porque África es parte de nuestra cultura y nuestras raíces, sino porque es un extraordinario espacio de futuro", afirmó Lula en una rueda de prensa en los márgenes de la 37ª Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA).



Así, el mandatario brasileño señaló que los países latinoamericanos y de África tienen los mismos problemas y ventajas, incluidos enormes cantidades de terrenos fértiles, poblaciones jóvenes y bosques con los que poder combatir el cambio climático.



"Sólo necesitamos darle a los pueblos las oportunidades para que podamos tener las sociedades de clase media que queremos construir: una sociedad sin guerras, sin xenofobia y sin desinformación. Ese mundo aún no existe, pero queremos construirlo", dijo.



Lula se mostró "convencido" de que "los pobres son la solución del mundo contemporáneo".



El presidente de Brasil llegó a Etiopía el pasado jueves, después de visitar Egipto.



El pasado sábado participó en la ceremonia de apertura de la cumbre de la UA, que ha reunido en la capital etíope a decenas de líderes de África, así como mandatarios internacionales como el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit, entre otros.



De esta manera, Lula pidió una reorganización inmediata de las institucionales multilaterales internacionales con más presencia y unidad de los países del sur global.



"Vengo a reafirmar la asociación y el vínculo de nuestro país y de nuestro pueblo con este continente hermano. Las luchas de África tienen mucho en común con los desafíos de Brasil. Nosotros, africanos y brasileños, debemos trazar nuestros propios caminos en el orden internacional emergente", aseguró en su discurso.