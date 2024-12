Trump eligió a un ex agente fronterizo como embajador en Chile

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó con las nuevas incorporaciones en su gobierno, que comenzará el próximo 20 de enero. Entre estas figuras, uno que llamó particularmente la atención en Chile fue el exagente fronterizo Brandon Judd, el elegido por el líder republicano para ser su embajador en Santiago.

"Me complace anunciar que nominaré a Brandon Judd para que se desempeñe como embajador de los Estados Unidos en Chile. He conocido personalmente a Brandon y he trabajado con él durante los últimos nueve años. Brandon me ayudó a desarrollar e implementar las políticas de seguridad fronteriza más efectivas en la historia de nuestra nación", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Con casi 30 años de carrera, este funcionario se hizo conocido en su rol de presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, sindicato que representa a más de 17.000 agentes y personal de apoyo de la citada institución. Fue en esa posición donde trabajó codo a codo con Donald Trump durante su primera estancia en la Casa Blanca, tal como reconoció el propio dirigente republicano. Ahora, deberá someterse al escrutinio del Senado, que aprobará o rechazará su nominación como embajador.

Brandon Judd pasó los últimos 27 años de su vida sirviendo a la Patrulla Fronteriza en estados como Arizona, California, Maine y Montana. Empezó su carrera en la institución como agente de campo en 1997, tal como indica su currículum publicado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Cinco años después, en 2002, fue nombrado líder del equipo de operaciones de montaña en Naco (Arizona), donde también sirvió como oficial de Inteligencia. El nominado a embajador en Chile tiene una vasta experiencia en temas de inmigración y nacionalidad, así como también en terrorismo y leyes de registro e incautación, según precisa su currículum.