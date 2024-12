EE.UU.: la gente de Donald Trump bloquea un informe sexual sobre un candidato propio

Los congresistas del Partido Republicano han rechazado este jueves en la Cámara de Representantes una resolución para publicar un informe del Comité de Ética sobre las acusaciones por presunto comportamiento sexual inapropiado contra Matt Gaetz, el que fuera candidato para fiscal general del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por las que renunció al cargo.

Los republicanos han bloqueado así una resolución impulsada por los demócratas que pedía la publicación de dicho informe contra el excongresista republicano por el estado de Florida, sobre un presunto caso de de conducta sexual inapropiada con una menor de 17 años, uso ilícito de drogas y soborno.

En particular, el Comité de Ética dijo que Gaetz pudo haber "participado en conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilícitas, aceptado regalos inapropiados, dispensado privilegios y favores especiales a personas con las que tenía una relación personal y tratado de obstruir las investigaciones gubernamentales sobre su conducta". El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha rechazado en anteriores ocasiones la difusión del documento alegando que Gaetz ya no es miembro del Congreso y, por lo tanto, el Comité de Ética ya no tiene competencia en este sentido.,

Gaetz, quien ha negado haber actuado mal, presentó el mes pasado su renuncia como candidato a fiscal general con Trump al considerar que su nombramiento se estaba "convirtiendo injustamente en una distracción" debido a la investigación en su contra, una vez quedó claro que no tenía asegurados los votos del Senado para su aprobación. Asimismo, anunció que no tenía intención de reincorporarse al Congreso de Estados Unidos cuando comience su nueva sesión el próximo 3 de enero bajo la nueva administración Trump.

Dpa.