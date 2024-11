Uno por uno: quiénes son los candidatos independientes que le roban votos a Harris y Trump

Este 5 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, con Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano, como los principales candidatos como sucesores del demócrata Joe Biden. Si bien más de 75 millones de personas emitieron su voto de forma adelantada, se espera que el martes concurran los votantes indecisos para definir al futuro presidente norteamericano.

A un día de la jornada electoral, los principales candidatos se encuentran casi empatados de acuerdo con diferentes encuestas. Así lo determina una reciente encuesta de NBC que indica que la actual vicepresidenta y el magnate, que ya ocupó ese cargo previamente, estarían empatados con un 49% cada uno. En cambio, la encuesta nacional de ABC News/Ipsos sugiere a Harris como la ganadora con un 49% frente al 46% que obtendría Trump.

No obstante, no se trata de los únicos postulantes para el puesto de jefe de Estado. Si bien, la atención suele enfocarse entre Harris y Trump por ser los representantes que atraen a más votantes, también hay varios candidatos independientes o de partidos minoritarios que todavía luchan por tener visibilidad, oponiéndose al sistema “bipartidista” que no da lugar a otras posturas.

Kamala Harris y Donald Trump se encuentran empatados en algunas encuestas. Foto: Archivo

Se trata de candidatos que juegan un papel clave en las elecciones estadounidenses, puesto que, a pesar de que hay muy pocas probabilidades de que lleguen a la Casa Blanca, pueden atraer a votantes descontentos con los dos grandes partidos. Al tratarse de un proceso electoral tan ajustado, ni los demócratas ni los republicanos pueden permitirse perder un solo voto, principalmente, en los “estados bisagras” que podrían determinar el resultado final.

Si bien también están los candidatos partidarios Chase Oliver, del Partido Libertario, y Jill Stein, del Partido Verde, a continuación detallamos quiénes son, uno por uno, los candidatos independientes a la presidencia en Estados Unidos.

Claudia de la Cruz

El Partido Socialismo y Liberación estará representado por Claudia de la Cruz, una pastora de la Iglesia Unida de Cristo y, además, cofundadora de People’s Forum. Este último es un centro de Nueva York que se define como la “incubadora de movimientos para la clase trabajadora y las comunidades marginadas”. La candidata aboga por las ideas de izquierda, como un sistema de salud de pagador único, el recorte del presupuesto militar y las indemnizaciones para personas negras.

Foto: Shutterstock

Cornel West

Entre los candidatos independientes destaca Cornel West, un activista que defiende a Palestina, la financiación de la salud pública, los derechos de los trabajadores y la reducción del presupuesto de defensa. West, además, resalta como un académico que ha dado clases en prestigiosas universidades de la talla de Yale, Princeton y Harvard. Es más, actualmente es profesor de filosofía en el Union Theological Seminary.

El progresista, que primero dijo que representaría al Partido del Pueblo, prefirió presentarse como independiente. Previamente, West había criticado al gobierno de Barack Obama. Foto: Shutterstock

Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy Jr. es nada más ni nada menos que el hijo del fallecido fiscal y senador Robert Kennedy, y sobrino del famoso presidente demócrata John F. Kennedy. El político que supo integrar el partido We The People, forjándose como “la tercera fuerza” hasta hace unos meses, ahora figura como candidato independiente, ya que dijo que suspendía su campaña para apoyar a Trump.

Se trata de un activista antivacunas que suele difundir teorías de conspiración. A pesar de retirarse en apoyo al republicano, va a aparecer como una opción a elegir en estados como Wisconsin y Michigan, por no haber retirado su candidatura a tiempo. El político mostró reiteradas veces su apoyo a Trump. Foto: Instagram @robertfkennedyjr

Randall Terry

Randall es otro de los candidatos independientes que aspira a la presidencia luego de aclamarse en contra de las guerras perpetuadas por los Estados Unidos, defendidas tanto por los referentes del Partido Demócrata como por el Republicano. Asimismo, defiende medidas en contra del aborto. Se trata de un artista de música country que lanzó un álbum en 2003, titulado “Dark Sunglasses Day”. Terry, en contra del aborto. Foto: Shutterstock

Johnny Buss