La guerra en Ucrania impacta sobre los diamantes indios

La historia de los diamantes, esos pequeños fragmentos que adornan joyas en todo el mundo, es compleja. Para muchos, representan lujo y romance, pero detrás de su brillo hay un proceso que involucra a miles de personas en lugares lejanos como Surat, una ciudad en el estado de Gujarat, India. Este distrito desconocido es el centro mundial del pulido de diamantes.

Lo que pocos saben es cómo un diamante en bruto se transforma en una gema brillante. En Surat, trabajadores especializados pulen y cortan los diamantes que provienen de distintas partes del mundo. De hecho, alrededor del 80% de los diamantes pulidos que circulan en el mercado mundial pasaron por esta ciudad.

El pulido es minucioso y requiere habilidad. Los trabajadores pasan horas frente a herramientas especializadas, esculpiendo las facetas que permitirán a la piedra reflejar la luz de manera perfecta. Este oficio sostiene a miles de familias en Surat. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 amenaza la actividad.

Las sanciones de la Unión Europea y el G7 bloquearon el comercio de diamantes rusos, que representaban un tercio de los ingresos de Surat, y cuando las sanciones entraron en vigor, la demanda de diamantes pulidos se desplomó, afectando a miles de familias.

Las fábricas, que antes trabajaban a pleno, comenzaron a reducir su producción. Jornadas completas de trabajo se convirtieron en pocos días de actividad. Los salarios, ya modestos, cayeron entre un 50% y un 70%. Para muchas familias, este golpe fue devastador.

Imagine depender de un ingreso mensual de unos 500 dólares y de repente recibir menos de la mitad. Esta es la realidad que enfrentan miles de familias en Surat. Para algunos, la desesperación fue insoportable. En los últimos 17 meses, al menos 63 trabajadores de la industria del diamante se han quitado la vida.

Un caso que ejemplifica esta tragedia es el de un hombre que dedicó toda su vida a pulir diamantes. Cuando su salario se redujo drásticamente, acumuló deudas y no pudo mantener a su familia. La desesperación lo llevó a una situación límite, y finalmente, acabó con su vida. Este tipo de historias se repite en Surat.

Los sindicatos intervinieron, pero sus esfuerzos fueron limitados. La Unión de Trabajadores del Diamante en Surat recibe llamadas diarias de personas en estado de desesperación. Sin embargo, en India es un tabú hablar de salud mental, lo que dificulta buscar ayuda. La combinación de problemas financieros y falta de apoyo emocional ha creado una situación insostenible.

Además, las fábricas de diamantes, incapaces de vender sus productos debido a la caída de la demanda, acumularon cantidades de diamantes sin pulir. En muchas fábricas donde antes trabajaban cientos de personas, ahora quedan apenas un puñado. Las máquinas que antes funcionaban sin descanso, hoy están apagadas, reflejando la incertidumbre sobre el futuro de la industria.

Los trabajadores de Surat sienten que están pagando el precio de una guerra en la que no tienen participación alguna. No son soldados ni han empuñado armas, pero las sanciones dirigidas a Rusia han afectado sus vidas de manera devastadora. Mientras la guerra continúa, no hay señales de que el comercio de diamantes regrese a la normalidad pronto.

La industria del diamante en Surat, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad y progreso, hoy refleja el sufrimiento de miles de personas atrapadas en un conflicto lejano. Una tragedia que, aunque se originó a miles de kilómetros, ha golpeado duramente a esta ciudad, llevándose consigo las vidas y los sueños de muchos.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.