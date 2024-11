El presidente chileno Gabriel Boric fue denunciado por abuso sexual y su defensa dijo que él es víctima de acoso

El lunes, se dio a conocer que Gabriel Boric fue denunciado por abuso sexual. Desde el Palacio de La Moneda, sede del presidente de Chile, confirmaron la denuncia contra el mandatario. Sin embargo, su abogado defensor, Jonatan Valenzuela, indicó que se trata de una acción "infundada", puesto que el propio Boric sería la víctima de acoso por parte de la querellante.

El fiscal regional Cristian Crisosto confirmó que la denuncia ingresó a la Fiscalía Regional de Magallanes el pasado 6 septiembre. Existe una causa penal por una supuesta difusión de registros de imágenes privadas por parte del Jefe de Estado chileno. Crisosto, además, precisó que la denuncia se encuentra en fase preliminar, es de carácter reservado y que la investigación sigue en curso a pesar de que aún no se ha formalizado.

Por su parte, Jonatan Valenzuela defendió al presidente de 38 años, asegurando que la denuncia en su contra es "infundada" y negando que hubo difusión de imágenes privadas. Al mismo tiempo, el abogado defensor señaló que Boric es “víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónico”.

El político ejerce la presidencia de Chile desde el 11 de marzo de 2022. Foto: Archivo MDZ

“Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente”, sostuvo Valenzuela en un comunicado y agregó: “Diez años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, se ha presentado una denuncia a la Fiscalía Regional de Magallanes en los términos que ha sido comunicado el día de ayer”.

Además, el letrado aseveró que el presidente chileno "ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos”. En suma, confirmó que Boric se reunió con el fiscal el pasado 22 de octubre. “Le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores. El Presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia, y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia”, insistió.