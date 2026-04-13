Propaganda con Inteligencia Artificial: la guerra paralela entre Estados Unidos e Irán en redes

Luego del inicio de la guerra el 28 de febrero con el lanzamiento de la Operación Furia Épica por parte de Donald Trump en conjunto con las fuerzas de Israel, tanto la Casa Blanca como el régimen iraní difundieron distintos videos oficialistas sobre la evolución de la guerra que tienen como protagonista a la Inteligencia Artificial .

Videojuegos, legos y música épica fueron algunas de las tácticas utilizadas en la "guerra mediática".

Mientras en el terreno continúan las tensiones, ambos bandos comenzaron a difundir contenido audiovisual con fuerte carga simbólica y propagandística. Desde la Casa Blanca hasta canales vinculados al régimen iraní, los videos buscan influir en la opinión pública, reforzar narrativas propias y debilitar la imagen del adversario.

En uno de los puntos cruciales de la guerra en Medio Oriente debido a la negación por parte de Irán de estar en negociaciones con los Estados Unidos, medios estatales de la República Islámica publicaron un video titulado "Una venganza para todos", con imágenes creadas con inteligencia artificial de distintos países atacados en algún punto de la historia por el país estadounidense.

Uno de los recursos más llamativos utilizados en esta “guerra psicológica” fue la publicación de piezas audiovisuales con estética de videojuegos, figuras tipo Lego y música épica. En uno de los casos más insólitos, Irán difundió una parodia animada que recrea el conflicto bélico en versión de bloques, en un tono que mezcla ironía con mensaje político.

A esto se suman contenidos que apelan a referencias culturales globales y formatos virales para amplificar su alcance, en una estrategia que busca conectar especialmente con audiencias jóvenes en redes sociales, especialmente a través de la plataforma X.

“Una venganza para todos”, el video más duro

Sin embargo, uno de los mensajes más contundentes llegó a través de un video titulado “Una venganza para todos”, difundido por medios estatales iraníes. Allí, mediante imágenes generadas con inteligencia artificial, se muestran ataques a distintos países que en algún momento fueron blanco de intervenciones de Estados Unidos.

El Nuevo Video De Irán Burlándose De Trump X: @DD_Geopolitics

El video construye un relato que apunta a posicionar a Irán como una respuesta global frente al poder estadounidense, reforzando una narrativa de revancha histórica y resistencia.

La estética propagandística de la Casa Blanca

La Casa Blanca apostó a la “gamificación” de la guerra, con piezas que mezclan bombardeos reales con referencias a Wii Sports y Call of Duty, lo que generó críticas por trivializar el conflicto.

Wii Sports Casa Blanca

Irán respondió con animaciones, parodias y videos con IA, como “Una venganza para todos”, donde reconstruye ataques históricos de EE.UU. y refuerza una narrativa de revancha global.

Así, la disputa ya no es solo militar o diplomática: también se libra en el plano simbólico, donde memes, videos y cultura digital se convierten en armas de influencia.

Negociaciones negadas y mensajes cruzados

Este despliegue mediático se da en un contexto de versiones cruzadas sobre posibles negociaciones. Mientras Donald Trump aseguró que Irán “quiere llegar a un acuerdo a toda costa”, desde Teherán lo niegan públicamente y, en paralelo, intensifican la difusión de este tipo de contenidos.

Así, la disputa entre ambos países no solo se juega en el plano militar o diplomático, sino también en el terreno simbólico, donde cada imagen, cada video y cada mensaje forman parte de una estrategia más amplia para moldear percepciones en medio de un conflicto que sigue escalando.