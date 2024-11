Irán pide la cabeza de Benjamín Netanyahu tras la orden de arresto de la CPI

El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, principal enemigo de Israel, pidió la pena de muerte para el primer ministro Benjamín Netanyahu, luego de que la Corte Penal Internacional ordenara su arresto. Además, pidió que le caiga la misma pena a los funcionarios, acusando que el pedido de detención "no es suficiente".

Las afirmaciones de Ali Jamenei se dieron en el marco de un acto del Basij, la Guardia Revolucionaria de Irán, una fuerza paramilitar integrada por voluntarios. "Lo que el régimen sionista hizo en Gaza y Líbano no es una victoria, es un crimen de guerra. Ahora han emitido una orden de arresto contra ellos. ¡Esto no es suficiente!", declamó Jamenei, según informó la agencia de noticias estatal de aquel país.

El líder supremo de Irán, entonces, redobló la apuesta: "Netanyahu y los líderes criminales de este régimen deben ser condenados a muerte". Además, señaló que Hamás y Hezbolá, miembros del "Eje de la Resistencia" (en relación a la revolución islámica que encabeza Irán) saldrán fortalecidos de su conflicto con Israel.

"Los idiotas no deberían pensar que bombardear casas y hospitales en Gaza y el Líbano es una victoria. El enemigo no se ha convertido en un ganador en Gaza y el Líbano, y no lo será", indicó el polémico mandamás iraní.

Benjamín Netanyahu fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en la incursión militar de Israel en la Franja de Gaza. Foto: EFE.

Mientras tanto, Israel estaría analizando un alto el fuego con Hezbolá, acto que terminaría con los ataques israelíes sobre Líbano, aunque con un alto costo político para una debilitada gestión de Benjamín Netanyahu. La propuesta de una "paz armada" temporaria entre Tel Aviv y el grupo terrorista surgió luego de la promoción de un acuerdo por parte de los Estados Unidos.