¿Quién va ganando la votación anticipada en EE.UU.?

El mundo tiene los ojos puestos en el 5 de noviembre, cuando tendrán lugar las elecciones generales en Estados Unidos. Mientras los medios “bombardean” con la “guerra” de encuestas hay algunos datos concretos sobre cómo está votando la población ya que en prácticamente todos los estados de EE.UU. hace semanas se ha abierto la votación anticipada. ¿Qué podemos inferir, entonces, sobre los votos ya emitidos? ¿Podrían servir de un muestreo anticipado del resultado final?

En primer lugar hay que destacar la enorme cantidad de votos anticipados que se han emitido: más de 68 millones de votos -al 1 de noviembre-. Se espera que los votos totales sean unos 160 millones -en 2020 fueron 158 millones-. Esto nos dice que ya se habrían emitido, nada más ni nada menos, más del 40% de los votos totales.

Para los ansiosos, en esta nota abordaremos algunos números disponibles -ya que no todos los estados proporcionan el mismo tipo de datos- para inferir qué está pasando en los campos de batalla, es decir en los siete estados en disputa, que son los que van a definir quién será el ganador.

Aclaraciones

Antes de pasar a los datos en concreto es necesario hacer algunas aclaraciones. La primera es que, históricamente, la votación anticipada ha sido preferentemente elegida por los demócratas -y con mayor énfasis aún el voto por correo-. En otras palabras, los republicanos prefieren ir a votar el día de la elección general. La segunda salvedad es que, proporcionalmente, las mujeres prefieren esta modalidad sobre los hombres. Ambas consideraciones deberían reflejar una ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump en este tipo de votación.

Por último, y ya metiéndonos de lleno en esta elección en particular, desde la campaña republicana, esta vez, llamaron a votar anticipadamente -sobre todo de manera presencial-. Los partidarios de Trump, fundamentalmente, salieron a buscar a los votantes de baja participación, por ejemplo, los hombres jóvenes y los votantes no blancos. Y todo parece indicar que la estrategia ha tenido éxito. Según una encuesta reciente de The New York Times, Trump tiene una ventaja de 12 puntos sobre Harris entre aquellos que no acudieron a las urnas en 2022 y 19 puntos entre quienes no votaron en 2020 (pero estaban inscritos en ese momento).

Este es el primer gran cambio notable que se observa en estos comicios, teniendo en cuenta que habitualmente eran los demócratas los que se beneficiaban de la participación de aquellos que no son propensos a votar (recordemos que el voto no es obligatorio en EE.UU. y hay que registrarse previamente para poder sufragar).

Del total de sufragios emitidos a nivel nacional hasta el momento, el 38% es votante demócrata, el 36% republicano y el 25% es de otro partido o no está afiliado a ninguno. Todos estos datos surgen del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida.

Pero en Estados Unidos la elección no se define por voto popular sino mediante el Colegio Electoral. La mayoría del mapa electoral ya está pintado de rojo (republicano) o azul (demócrata). Sin contar los estados indefinidos, Harris tendría 226 votos electorales y Trump 219. Con 270 se gana la elección. Quedan 93 preciados votos electorales repartidos entre Arizona (11), Carolina del Norte (16), Georgia (16), Nevada (6), Pensilvania (19), Wisconsin (10) y Michigan (15). Veamos, entonces, qué pasa en estos campos de batalla. Los siete estados que restan definir sus votos

Arizona

En uno de los cuatro estados pertenecientes al “Cinturón del Sol” Trump va adelante en la votación anticipada. El republicano cosecha un 41% frente al 33% de Harris. Los independientes suman un 25%. Cabe resaltar, además, que estos son solo datos de la votación por correo ya que el estado no proporciona números sobre la votación anticipada en persona.

Según el estadístico Michael Pruser, una de las cabezas detrás del modelo de predicción electoral “Decision Desk HQ”, al igual que sucede en otros lugares del país, los republicanos de Arizona también están llegando con mayor fuerza a los votantes de baja frecuencia. También poseen una considerable ventaja en el registro de votantes y una participación “más sólida”.

Todo ello, afirma el especialista, “ofrece una ventana mucho más amplia de resultados prorepublicanos en el electorado”. Según los datos que maneja Pruser, al 1 de noviembre, Trump posee una ventaja de unos 180 mil votos sobre Harris, que se estirarían a unos 200 mil votos antes del 5 de noviembre.

Teniendo en cuenta que en 2020 se emitieron un total de 3,3 millones de votos en Arizona, y al día de hoy ya participaron más de 2 millones de personas en la votación anticipada, se estima que ya se recibieron aproximadamente el 60% del total de sufragios en este estado.

Nevada

Nevada es vecina de Arizona. Por eso, no sorprende que el Partido Republicano también lidere la votación anticipada ante el Partido Demócrata: 39% vs 34%. Los independientes representan el 27%.

Aquí sí el estado proporciona datos diferenciados entre la votación por correo y la votación en persona. Harris se impone en la primera (con un margen de unos 7 puntos), en tanto que Trump gana cómodamente la segunda (por casi 20 puntos).

Los 940 mil votos ya emitidos representan el 68% del electorado esperado. El viernes 1 de noviembre fue el último día de votación anticipada. “Harris tendrá que conseguir un número considerable de independientes para ganar en Nevada. Los demócratas no lo harán y los republicanos recurrirán al 90% de la población rural para obtener ventaja”, señala Pruser.

Carolina del Norte

Ahora nos vamos a la costa este. En este caso, los republicanos también lideran la votación anticipada aunque con un margen más estrecho:

Republicanos: 33,8%

Independientes: 33,6%

Demócratas: 32,5%

En esta ocasión, los seguidores de Trump se imponen tanto en la votación por correo como en la votación en persona. Esta ventaja de +1,3 a favor de los republicanos marca un pronunciado contraste con la última elección de 2020, en la cual los demócratas ganaron la votación anticipada por +5,7.

Los más de 3,8 millones de votos emitidos representan poco más de dos tercios de los votos esperados. La votación anticipada finaliza el 2 de noviembre.

Georgia

El último de los estados en disputa del Cinturón del Sol es Georgia, también ubicado sobre la costa este. A diferencia de los otros distritos mencionados anteriormente, aquí no se identifica al votante por su afiliación política. Sin embargo, igualmente podemos valernos de algunos datos.

En primer lugar hay que decir que los georgianos se han volcado masivamente a la votación anticipada: los más de 3,6 millones de votos ya emitidos, ¡representan tres cuartas partes de los votos esperados!.

Asimismo, el 58% de los sufragios fueron emitidos por blancos, en tanto el 26% pertenece a los negros. Sin embargo, según datos recientes del Censo de los Estados Unidos, el 50% de la población de Georgia es blanca, en tanto el 33% es negra (es uno de los estados con mayor proporción de personas negras en el país).

Esto nos indica que hay una fuerte estimulación de las personas blancas a salir a votar anticipadamente, en tanto que hay un bajo entusiasmo en la comunidad afro en hacerlo.

Teniendo en cuenta que Trump es fuerte en los blancos y los demócratas en los negros, estos números favorecen al candidato republicano. En cuanto al género, hasta ahora está dividido de la siguiente manera: 55% mujeres y 43% hombres. Considerando que las mujeres representan el 51% de la población de Georgia, estos datos indican que hay una mayor estimulación en este sexo para votar anticipadamente. Esto coincide con los datos históricos de que las mujeres prefieren este tipo de votación, aunque también podría significar -al mismo tiempo- una buena noticia para Harris (que es preferida entre las mujeres).

Pensilvania

Nos trasladamos al Cinturón del Óxido y, probablemente, el estado donde están puestas la mayoría de las miradas. En este caso, el estado no ofrece la posibilidad de votación anticipada en persona pero sí por correo. Los demócratas superan a los republicanos por 24 puntos en este tipo de votación: 56% vs 32%.

Según el analista Pruser, Trump viene reduciendo la brecha con Harris en los últimos días, pero la finalización del voto por correo en Pensilvania debería dar aproximadamente +430 mil votos a favor de la candidata demócrata.

Este dato, en principio, parece favorecer a Harris. Pero los 1,6 millones de votos emitidos representan tan solo el 23% de los votos totales esperados. En otras palabras, 3 de cada 4 votantes registrados acudirá a sufragar el 5 de noviembre, por lo que se espera que en los votos de ese día se imponga Trump. La pregunta del millón es si la diferencia que saque el republicano el martes será tan grande como para dar vuelta la votación por correo.

Dos datos a favor del exmandatario: en las elecciones de 2020 el margen a favor de los demócratas en la votación por correo en Pensilvania fue de +41,6 (y Joe Biden finalmente ganó el estado por 1,2%). Esto indica que en esta ocasión está muchísimo mejor posicionado en la votación por correo. Por otro lado, los republicanos le han ganado a los demócratas en los votantes de baja propensión. Es decir que, de los que han votado, en proporción, Trump ha llevado más votantes nuevos que Harris.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, de acuerdo al modelo electoral de Pruser, el resultado final en Pensilvania quedaría enmarcado entre las bandas D+1,5 - R+2,5.

Wisconsin

Este estado no proporciona ningún dato de la votación anticipada por segmentación. La única información que proporciona es la cantidad de votos por persona y por correo por cada uno de los condados.

Veamos qué podemos analizar. Sumando todos los condados, se emitieron en total el 42% de los votos esperados. Como quedan un par de días de votación anticipada en persona, ese porcentaje podría trepar hasta el 50%.

Del total de los condados, los fuertemente demócratas -según los datos de las elecciones de 2022- están teniendo una participación relativamente más baja (un 15% menos en comparación con dos años atrás). En tanto que los condados fuertemente republicanos están superando la participación de la votación anticipada de los comicios acontecidos dos años antes (38% más). Estos datos tienden a favorecer a Trump.

Por otro lado, el total de votos por correo recibidos ha disminuido un 25% en comparación con las elecciones presidenciales de 2020. En tanto que el número de votos anticipados en persona ha aumentado casi un 48%. Teniendo en cuenta que los demócratas prefieren el voto por correo y los republicanos llamaron a votar anticipadamente sobre todo en persona, estos porcentajes demostrarían un mayor entusiasmo en votar en los seguidores del candidato republicano.

Un tercer dato que refuerza ese mayor entusiasmo de los republicanos por votar en esta elección es el registro de nuevos votantes. Según la última actualización de octubre, en los condados fuertemente/ligeramente republicanos, se sumaron 62 mil nuevos votantes.

En tanto, en los condados fuertemente/ligeramente demócratas, se sumaron 39 mil nuevos votantes.

Michigan

Al igual que su vecino Wisconsin, Michigan no ofrece datos de ningún tipo sobre el tipo de voto. Es más, ni siquiera proporciona datos de la votación en persona. Solo por correo. Mediante este tipo de votación sufragaron 2,5 millones de personas que representarían el

45% de los votos totales esperados.

Según el promedio de encuestas que realiza Real Clear Polling, Harris mantiene una ligera ventaja de 0,8 puntos sobre Trump.

¿Y entonces?

A juzgar por estos resultados, Trump parece estar consolidando su voto en el Cinturón del Sol (Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia). Sin embargo, con eso no le alcanzaría para ganar la elección ya que, de ratificarse este resultado el 5 de noviembre, sumaría un total de 268 votos electorales (recordemos que se necesitan 270).

Es por eso que todo apunta que esto se definirá en los estados del Cinturón del Óxido. Si el candidato republicano ganara Pensilvania, Wisconsin o Michigan saldría victorioso. Si perdiera en los tres, la ganadora sería Harris.

Particularmente, en la votación anticipada en Pensilvania figura arriba la candidata demócrata, pero se han emitido relativamente pocos votos y es esperable que Trump se lleve la mayor cantidad de votos del martes. La pregunta del millón es, ¿le alcanzará al exmandatario de 78 años para dar vuelta los votos por correo que favorecen a la actual vicepresidente?

Los pocos datos que hay disponibles de la votación anticipada en Wisconsin sugieren que el líder del movimiento MAGA está despertando un mayor entusiasmo allí que la exsenadora por California. Queda pendiente ver si ese factor se verá reflejado en las urnas.