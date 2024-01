Terror en Ecuador: los estremecedores videos de los golpes comando

Se vive una violenta jornada en Ecuador, donde al menos siete agentes de policía fueron secuestrados por delincuentes, grupos armados ingresaron a un canal de televisión y a la Universidad de Guayaquil donde amenazaron con armas y explosivos a civiles.

En un hecho del que no se tiene memoria en el país, el grupo armado obligó a parte del personal de la cadena a salir del estudio minutos después de haber ingresado al lugar. Por el momento no se tenían más detalles del episodio, que generó el corte de la transmisión del canal TC.

Noboa, ex legislador e hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de arreglar la atribulada economía y detener una ola de violencia en las calles y en las prisiones que ha estado creciendo en los últimos años.



Los estremecedores videos de un día extremadamente violento en Ecuador