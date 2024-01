Exclusivo desde Miami: así es Icon of the seas, el crucero más grande del mundo

El Icon of the Seas no pasa desapercibido. Desde su arribo a las costas de Miami, es la gran atracción que la gente se acerca para ver en detalle y tener aunque sea una imagen del llamativo gigante del mar.

Se trata del crucero más grande – y probablemente excéntrico – del mundo, que zarpará oficialmente el 27 de enero desde el Puerto de Miami y llevará a cabo travesías de 7 noches por el Caribe, con paradas en Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico.

El Icon of the Seas mide 48.5 metros de ancho, 365 metros de eslora (longitud de una embarcación medida desde la parte más adelante hasta la parte más atrás del casco), y una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes.

Tiene, además, el parque acuático más extenso en el mar (Category 6), la piscina de mayores dimensiones en la historia de los cruceros (Royal Bay Pool) y la innovadora piscina infinita suspendida en el océano.

Las fotos y videos de este gigante, cuyo ícono es nada menos que Lionel Messi, llegaron a MDZ desde Miami: “Todos los autos se paran en la calle a filmar y sacar fotos, es muy grande, al lado de los oros se ve enorme”, comentaron.

Un “pase y mira” para los amantes del mar, los cruceros y la diversión.