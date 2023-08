¿Quién es y qué propone Noboa, el candidato que dio la sorpresa en Ecuador?

Pocas elecciones en Ecuador habían generado tanta incertidumbre sobre su desenlace y, efectivamente, hubo sorpresa: el “delfín” del exmandatario izquierdista Rafael Correa se impuso en las urnas este domingo, pero tendrá que ir a balotaje con un “tapado” que ninguna encuesta ubicaba en el segundo lugar. Todo ello en un marco de extrema precaución y pánico ante la violencia desatada por las bandas narcotraficantes en las calles que -recordemos- se llevaron puesta, incluso, la vida de un candidato presidencial.

Escrutados el 81,06% de los votos, Luisa González de Revolución Ciudadana ganaba con el 33,17%. La candidata progresista le sacaba unos 9 puntos a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional (ADN), que se ubicaba con un sorprendente 24%.

De confirmarse esta tendencia, es decir, que ningún candidato alcance el 40% de los votos y le saque 10 puntos de diferencia al segundo, habrá balotaje el próximo 15 de octubre.

El resultado de González se podía intuir: el correísmo tiene un núcleo fuerte de un tercio del electorado pero, al igual que sucede con otros movimientos de izquierda en la región, posee un techo muy bajo. Por lo cual, deberá enfrentar una dura batalla si quiere conseguir el 50% + 1 dentro de poco menos de dos meses.

La gran sorpresa de la elección es sin lugar a dudas Noboa y su excelente performance. Nadie esperaba que este empresario bananero de ideología de derecha pudiera inclusive estar entre los primeros puestos. Pero, ¿quién es? ¿Qué propone? ¿Y cómo logró alcanzar el segundo lugar?

Empecemos por responder la última pregunta. Hasta las 7 de la mañana, que se abrieron las urnas, el escenario postelectoral era simplemente un enigma. Nadie se animaba, a ciencia cierta, a predecir con mediana exactitud quiénes irían a la segunda vuelta. Todo esto por una serie de factores que, a su vez, están todos conectados entre sí y tienen un denominador en común: el avance del narcotráfico.

Solo algunos datos que demuestran la rareza de esta elección: políticos de alto perfil de diferentes partidos políticos asesinados -incluyendo al candidato presidencial que marchaba segundo en las encuestas Fernando Villavicencio-; votación bajo estado de excepción por primera vez en la historia de Ecuador; elecciones extraordinarias convocadas por un presidente que apenas lleva dos años de gestión. Y la lista puede continuar.

En este marco, todo podía pasar. Incluyendo un nuevo atentado en el día de concurrir a las urnas que, gracias a Dios, no ocurrió.

Muchos vaticinaban que quien podría ir al balotaje era el reemplazante de Villavicencio: su amigo y colega, Christian Zurita. Sin embargo, el candidato de Construye aparecía en el tercer lugar con el 16,41% de los votos.

Por supuesto, también hay mérito del propio Noboa para trepar a contrarreloj en la preferencia electoral. Entre los motivos de semejante hazaña hay uno que se destaca sobre el resto: el debate presidencial del 13 de agosto. Allí, a tan solo cuatro días de la brutal muerte de Villavicencio, con un país consternado, sobresalieron las propuestas de seguridad y, en muchos de esos casos, las que proponen “mano dura” contra los delincuentes. Si bien Noboa es de esta línea, ante la sensibilidad de la población, se mantuvo sereno, transmitiendo seguridad. Algo que el pueblo ecuatoriano necesita con urgencia.

Si bien este joven empresario de 35 años es nuevo en la política, su apellido no lo es: su padre, Álvaro Noboa, fue candidato presidencial en cinco ocasiones (1998, 2002, 2006, 2009 y 2013).

Al igual que su padre, Daniel Noboa tiene un perfil conservador y proempresarial que le podría sumar los votos que necesita para consagrarse como nuevo presidente de la República del Ecuador. ¿Por qué? Veamos quiénes quedaron fuera de carrera.

Otto Sonnenholzner era el candidato predilecto de la centroderecha (fue vicepresidente de Lenin Moreno). Su 7% bien podrían ir de lleno a Noboa. Algo similar, aunque no tan garantizado, podría ocurrir con los poco más de 14 puntos que alcanzó Jan Topic. El “Nayib Bukele” ecuatoriano tiene afinidad ideológica con Noboa, aunque tendría que tener también el aval del Partido Social Cristiano. Entre ambos candidatos, que resultaron en 5.° y 4.° lugar, respectivamente, suman unos 22 puntos que se podrían sumar a los 24 que sacó Noboa en la primera vuelta.

Por último, pero no por eso menos importante, resta saber qué decidirá Zurita. Si bien puede ser que el amigo de Villavicencio no se incline por ningún candidato es muy probable que la gente que votó por él lo haga por Noboa en la segunda vuelta o bien no vaya a votar o vote en blanco. En cualquier caso, todo ello no favorece a la correísta González (recordemos que el fallecido Villavicencio era un acérrimo crítico de Correa).

De hecho, los propios correístas reconocen off de récord que el panorama no luce alentador para su candidata.

En caso de ganar el 15 de octubre, Noboa asumirá el 25 de noviembre (recordemos que son elecciones extraordinarias y, justamente por su carácter, tienen plazos “express”). Pero su mandato será breve ya que solo deberá completar los 16 meses que le quedarán pendientes al presidente saliente Guillermo Lasso. En el trajín, deberá enfrentar el desafío de llevar algo de paz a las calles de Ecuador, combatiendo bandas narcotraficantes que ya se han infiltrado en el sistema político. De no tener éxito, lamentablemente, es probable que tengamos nuevas y malas noticias de Ecuador dentro de muy poco.