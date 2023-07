Muere Victoria Amelina, la escritora ucraniana que resultó gravemente herida en el ataque ruso contra Kramatorsk

La galardonada escritora ucraniana Victoria Amelina murió a causa de sus heridas después de que un misil ruso impactara en una pizzería en la ciudad oriental de Kramatorsk el pasado martes.

La autora de 37 años, especializada en la investigación de crímenes de guerra, se convierte así en la 13ª víctima mortal de ese ataque.

La asociación de escritores PEN Ucrania dijo que los médicos "hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero desafortunadamente la herida fue fatal".

La llevaron de urgencia al hospital en Dnipro, pero sucumbió a sus heridas el viernes, dijo PEN Ucrania.

"Es con gran dolor que les informamos que el corazón de la escritora Victoria Amelina dejó de latir el 1 de julio", dijo el grupo en un comunicado este domingo.

"En los últimos días de vida de Victoria, su familia y amigos estuvieron a su lado".

Amelina estaba cenando con una delegación de periodistas y escritores colombianos como Catalina Gómez, Héctor Abad Faciolince y Sergio Jaramillo, entre otros, cuando cayó el misil.

En una declaración anterior que confirmaba que Amelina resultó herida en el ataque, PEN Ucrania y el organismo de control de crímenes de guerra Truth Hounds dijeron que miembros de ambos grupos habían viajado al frente con Amelina.

"Ahora, Victoria se ha convertido en víctima de un crimen de guerra", dijeron.

Alrededor de 60 personas resultaron heridas en el ataque.

Kramatorsk está bajo control ucraniano, pero está cerca de partes de Ucrania ocupadas por Rusia. Foto: GETTY IMAGES

El misil ruso cayó sobre un popular restaurante de la ciudad de Kramatorsk.

Escritora comprometida

Amelina fue una de las escritoras jóvenes más célebres de Ucrania y comenzó a documentar los crímenes de guerra después de la invasión a gran escala de Rusia el año pasado.

También empezó a trabajar con niños cerca del frente.

El año pasado descubrió el diario del escritor infantil Volodymyr Vakulenko, quien fue secuestrado y asesinado por las tropas rusas en la ciudad de Izium poco después de la invasión.

Su primer libro de no ficción en inglés, War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, se publicará próximamente.

Una publicación fijada en su perfil de Twitter muestra a Amelina tomando una foto de un edificio bombardeado en Ucrania.

"Soy yo en esta foto", dice la publicación.

"Soy una escritora ucraniana. Tengo retratos de grandes poetas ucranianos en mi bolso. Parece que debería estar tomando fotografías de libros, de arte y de mi pequeño hijo. Pero documento los crímenes de guerra de Rusia y escucho el sonido de los bombardeos, no poemas. ¿Por qué?”.

