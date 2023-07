Condenan a 17 años de prisión al hombre que violó a Antonia Barra, la joven de 21 años cuyo suicidio conmocionó a Chile

La justicia chilena sentenció a 17 años de prisión a Martín Pradenas, el hombre acusado de la violación en 2019 de Antonia Barra, una joven de 21 años que se suicidó después de la agresión, en un caso que conmocionó a Chile.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, al sur de Santiago, encontró a Pradenas culpable de este y otros seis delitos sexuales, contra víctimas mayores de 14 años y una menor de esa edad. Los delitos fueron cometidos entre 2010 y 2019 en las localidades de Temuco y Pucón, en el sur de Chile.

Aunque el acusado fue condenado, los familiares de Barra y otras víctimas dijeron estar insatisfechos con la sentencia, dado que la Fiscalía había solicitado una pena de 40 años para Pradenas.

“No es una condena que nos satisfaga, solo es un remedio que no nos calma completamente”, dijo a la prensa local Alejandro Barra, padre de Antonia, tras conocer la decisión judicial. “Ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que le den al imputado o a un condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”, añadió.

La Fiscalía pedía 40 años de prisión para Martín Pradenas.

Dos juicios, dos condenas

Pradenas fue sometido a dos juicios. El primero concluyó en agosto de 2022, cuando fue condenado a 20 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia fue anulada por la Corte Suprema chilena tras alegar la falta de imparcialidad del tribunal que emitió la sentencia.

Inicialmente, el juez que acreditó la violación de Antonia Barra ordenó el arresto domiciliario del acusado pero no su prisión preventiva. Además, aseguró que las acusaciones de otras dos víctimas habían prescrito y restó valor a evidencias que fueron presentadas durante una audiencia judicial que fue transmitida en vivo, con una audiencia de más de un millón de personas.

El proceder de la justicia encendió el repudio de la opinión pública en Chile, con cacerolazos, barricadas y manifestaciones en las calles, al grito del potente himno feminista "¡El violador eres tú! y la consigna “Justicia para Antonia”.

La Corte de Apelaciones de Temuco revisó el caso y respondió a la petición de la Fiscalía: revocó el arresto domiciliario y reemplazó la medida por prisión preventiva. El tribunal dijo que consideraba a Pradenas, en ese momento de 28 años, "un peligro para la sociedad", reportó el diario chileno La Tercera.

El segundo juicio, que concluyó este viernes, se desarrolló a lo largo de 37 jornadas, en las que se evaluaron las mismas imputaciones. La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, celebró que se alcanzara una sentencia en el caso.

“Es importante que las víctimas hayan accedido a justicia y los delitos que sufrieron se hayan comprobado y acreditado”, dijo. “Queremos insistir que la perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, sino que precisamente es que en casos de violencia sexual como este, se demuestre que el culpable es el agresor y no sea la víctima que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que recibió”, añadió Orellana. Miles de mujeres protestaron en Chile a raíz del caso de Barra, al grito de "El violador eres tú".

¿Qué ocurrió con Antonia Barra?

En la mañana del 18 de septiembre de 2019, Antonia Barra despertó en una cabaña (un alojamiento turístico) en Pucón, en el sur de Chile. Pradenas yacía sobre ella. Después de gritarle que se apartara, se vistió y se fue.

Barra viajó a esa ciudad junto con una amiga y su novio, con quienes fue a una discoteca. Allí habría comenzado el acoso de Pradenas, registrado en las cámaras de seguridad. Los mensajes de texto y audio que la joven mandó a varios amigos por WhatsApp, y que fueron publicados por la Fiscalía, dan cuenta de su relato.

Barra contó que fue violada por Pradenas y que no quiso denunciarlo por miedo a la reacción de sus padres, así que guardó silencio hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario, y le contó la agresión sexual que había sufrido.

Él la acusó de haberle sido infiel y, además, grabó la llamada y la reenvió por WhatsApp, donde empezó a circular entre amigos y conocidos. Al día siguiente, ella le mandó un mensaje de despedida y después se quitó la vida.

El testimonio de Barra tuvo eco en otras mujeres, que confesaron haber sido agredidas sexualmente por Pradenas.