Joe Biden celebró los avances en las relaciones entre China y EE.UU.

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y China, Xi Jinping, celebraron los "avances" en el descongelamiento de la relación bilateral, luego de que el mandatario chino recibiera hoy al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

La entrevista se produjo en el segundo y último día de la visita de Blinken a China, la primera en casi cinco años de un secretario de Estado. "Las dos partes lograron avances y encontraron terrenos de entendimiento en varios puntos específicos", que no se precisaron, destacó Xi Jinping, quien consideró que se trató de una "muy buena cosa", según un video difundido por la televisión pública CCTV.

"Espero que el secretario Blinken, a través de esta visita, aporte un resultado positivo a la estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos", declaró XI. Horas más tardes de la reunión entre el líder chino y Antony Blinken, Joe Biden dijo que las relaciones entre ambas potencias "están en buen camino".

Blinken indicó que China y Estados Unidos están de acuerdo en "estabilizar" sus relaciones, aunque sigue siendo "lúcido" sobre los profundos desacuerdos bilaterales.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken (izq.) estrecha la mano del presidente chino Xi Jinping

Foto: Telam

China señala Taiwán como una de las principales cuestiones de desacuerdo, ya que considera a la isla, que compra armas a Washington, parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

Durante su visita, Blinken repitió que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán y mantuvo su postura de mantener el "statu quo", aunque aseguró tener "profundas preocupaciones sobre algunas de las acciones provocativas que China ha tomado en los últimos años, desde 2016".

China continúa con su neutralidad

Por otra parte, luego de dos días de entrevistas en Beijing, Blinken afirmó que China reiteró su promesa de no enviar armas a Rusia para apoyar su guerra en Ucrania.

Tras dos días en Beijing, Blinken afirmó que China no enviará armas a Rusia. Si bien el país asiático no ha ayudado a las fuerzas de Moscúl, no condenó la invasión que comenzó el 24 de febrero del 2022.

"China nos ha asegurado a nosotros y a otros países que no está entregando y no entregará ayuda letal a Rusia para utilizarla en Ucrania", agregó.