Cómo perseguirá Rusia a quienes no quieran servir en el Ejército

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este viernes una ley que persigue a los hombres en edad militar que no quieren servir en el Ejército, sean reclutas o reservistas, en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania.



La ley, aprobada esta semana por ambas cámaras del Parlamento ruso -Duma y Senado-, prohíbe abandonar el país a los llamados a filas desde que reciben la correspondiente notificación hasta que se presentan en la oficina de reclutamiento.



Los rusos tienen un plazo de dos semanas para presentarse una vez hayan sido notificados por escrito o de manera electrónica de su obligación de ir a filas.



Además, en caso de que el afectado no acuda al centro de alistamiento en un plazo de 20 días, se le restringirá provisionalmente la posibilidad de abrir un negocio, el permiso de conducir, comprar inmuebles o solicitar un crédito bancario.



El documento también crea un registro electrónico único de hombres en edad militar, de forma que nadie puede exponer como argumento el no tener constancia de haber recibido la comunicación oficial en su cuenta personal del portal de servicios públicos.



Aunque no pocos rusos se han dado de baja en dicha web administrativa, los autores de la ley advirtieron de que eliminar la cuenta no exime de presentarse ante los comisarios militares.



Por ese motivo, muchos rusos se lanzaron esta semana a poner sus activos, desde inmuebles a coches, a nombre de sus esposas y otros familiares.



Según sus autores, la ley intenta corregir los numerosos errores cometidos durante la movilización de Vladimir Putin, la primera decretada por el Kremlin desde la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941.



Con todo, el objetivo real, según muchos medios, es impedir la repetición del éxodo de cientos de miles de rusos que se produjo cuando el presidente decretó en septiembre de 2022 la movilización parcial.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó esta semana que la aprobación de esta ley allane el camino para una segunda movilización, aunque la duda permanece.



Y es que el pasado año Vladimir Putin llamó a filas a 300.000 reservistas, pero uno de los puntos de dicho decreto es secreto, lo que abre la puerta a una nueva campaña de movilización.



Además, el Ministerio de Defensa anunció planes de incrementar el número de efectivos en el ejército hasta 1,5 millones, a lo que hay que sumar que a partir de ahora los hombres de 21 a 30 años tendrán que cumplir el servicio militar obligatorio y no de 18 a 27, como hasta ahora.



A comienzos de mes, el medio independiente ruso Mediazona y el servicio en ruso de la BBC junto con un equipo de voluntarios indicaron los nombres y apellidos de 19.688 rusos muertos en Ucrania.



Mientras, según las filtraciones de documentos de los servicios secretos de EE.UU. recogidas por la prensa, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) "calcula que el número real de rusos muertos y heridos se acerca a los 110.000".



La última cifra oficial de bajas mortales en el bando ruso es de 5.937 y fue ofrecida por Defensa el 21 de septiembre al año pasado, el mismo día que Putin decretó la movilización parcial de reservistas.