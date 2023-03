Revolución: la inteligencia artificial se apodera de la vida cotidiana

La inteligencia artificial, en las ciencias de la computación, es el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos, cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme la información que recopilan.

Keyper es un robot de cuatro patas capaz de desplazarse de forma autónoma por cualquier entorno que deba inspeccionarse o cartografiarse. "Les decimos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que puedan trabajar solos. Ese es el objetivo, que trabajen solos, que los ayuden en sitios peligrosos, donde hay tóxicos, inflamables, donde poner la persona es un peligro", cuenta Irene Gómez, CEO y cofundadora de Keybotic, creadores de Keyper, según publica Euronews.

La Inteligencia artificial es uno de los temas candentes entre las más de 700 tecnológicas que participan este año en el Four Years From Now (4YFN), el salón de startups del Mobile World Congress de Barcelona.

Los expertos señalan el 2023 como punto de inflexión en el avance de tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y el análisis de datos.

Y esto se está empezando a notar en empresas y particulares que pueden hacer un uso más eficiente de los datos y automatizar tareas que antes se hacían manualmente. Por ejemplo, un robot capaz de hacer una rápida evaluación de los síntomas y valorar la urgencia de una persona que acude a un hospital.

"En este caso la inteligencia artificial funciona como un chatbot y lo que hace es seleccionar cuál es la mejor pregunta que hacerle al paciente para llegar más rápido a la pantalla de resultados", explica Pau Rocas, Director de Desarrollo de Negocio de Mediktor.

U otro programado para adaptar su trayectoria para coger un objeto en concreto. Son muchos los ejemplos de inteligencia artifica con aires de ciencia ficción en los pasillos del Mobile World Congress.

Con un selfie, una tecnología de aprendizaje automático es capaz de hacer un diagnóstico en 30 segundos de mi estado de salud a partir de una comparación con otros 40.000 pacientes escaneando rasgos imperceptibles para el ojo humano pero no para la inteligencia artificial.

¿Pero pueden las máquinas pensar por sí mismas? ¿Pueden cuestionar las funciones para las que han sido programadas?

Hacer mejores a los humanos, darles más información, eso es un plus definitivo para cualquier cosa que pueda dar la inteligencia artificial. La confianza es otra cosa. Tendemos a saber cuando estamos interactuando con una máquina. Si estoy usando el chat, si estoy usando un Amazon, si estoy usando servicios como estos, sé como humano, que estoy interactuando con una máquina. Creo que la evolución de la IA es cuando, como hemos discutido hoy en el MWC, no sabemos si estamos interactuando con la máquina o no. Eso también plantea enormes problemas de confianza", asegura David Shepherd, Vicepresidente de Ivanti.

Los expertos coinciden en que la inteligencia artificial no está evolucionando para ser mejor que nosotros sino para hacer nuestras vidas mejores, como un robot programado para acompañar a personas mayores.

"Muchas personas nos preguntan, no nos dicen si ponemos robots en domicilios. La gente que hace este trabajo se va a quedar en el paro, ¿no? Nosotros no pretendemos sustituir a nadie. El robot a día de hoy es un apoyo tanto para la familia como para el cuidador como para la persona mayor que está sola. Es una continuación y una atención las 24 horas del día, que por desgracia, es imposible que lo hagamos sin estos asistentes personales", afirma Nuria Pascual, Jefa de Producto Somcare Group Saltò.

