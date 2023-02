Un milagro intrascendente: alcaldesa parece levitar en una foto y le llueven memes

La alcaldesa del municipio de Minatitlán en Veracruz, Carmen Medel Palma, ha sido objeto de burlas y memes en las redes sociales después de compartir una foto en la que parece estar levitando.

La imagen, aparentemente editada con Photoshop, fue publicada en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento y muestra a la funcionaria vestida con jeans, camiseta y tenis blancos "supervisando" una obra, mientras se encuentra parada al lado de una excavadora.

Los internautas no tardaron en reaccionar a la foto viral, burlándose de lo impecable que se ve su vestimenta pese al lodo en el lugar. Algunos sugirieron que la alcaldesa no estaba presente en el lugar, sin embargo, otras imágenes evidencian que sí asistió a la obra.

Los comentarios no se hicieron esperar, los usuarios aprovecharon para hacer mofa de la situación, criticando su vestimenta, en especial sus tenis blancos. Uno de ellos escribió: "La alcaldesa no se quería ensuciar sus tenis blancos carísimos, hasta flota en su última foto". Otro usuario ironizó sobre la técnica para no ensuciarse los tenis blancos que la alcaldesa estaba enseñando, que parecía milagrosa.

La política no dudó en enfrentar las acusaciones de manera directa, pero lo hizo con una frase un tanto desafortunada: "Si de Dios hablaron, que no hablen de Carmen Medel".

Este tipo de situaciones no son nuevas en la política. En muchas ocasiones, los políticos son objeto de burlas y críticas por sus acciones y decisiones en redes sociales. La alcaldesa de Minatitlán no es la excepción y su foto levitando ha causado revuelo en Internet.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el "milagro intrascendente" de la alcaldesa:

Ya vieron...

La presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz, Carmen Medel Palma ¡ESTA FLOTANDO!uD83DuDE31 pic.twitter.com/R2cTC6zPPs — Abue (@untalabu) February 18, 2023

#ULTIMAHORA



Detectaron un OVNI en el cielo de Minatitlán..



Aún no se sabe si es una misión de exploración o para supervisar obras..



No es Photoshop.. repito... NO es Photoshop.. pic.twitter.com/xAz307jjYX — Melissa ?? (@Melissa_Bely) February 19, 2023

¡Vaya, Vaya! La alcaldesa de Minatitlán, Veracruz, Carmen Medel Palma, se volvió viral luego de compartir una fotografía en en donde se logró captar la presencia del Photoshop, ya que ¡estaba flotando! https://t.co/YAUXLUdgT7 #Viral pic.twitter.com/8BT43ZV7xv — Plano Informativo (@Planoinforma) February 19, 2023