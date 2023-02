Crisis de los globos: ¿espionaje, ciencia o extraterrestres suspendidos en el aire?

Si algo ha desnudado la llamada "crisis de los globos aerostáticos", es la labilidad que han exhibidos los sistemas de defensa y rastreo de naciones muy poderosas del planeta, como Estados Unidos, China y Canadá.

Luego de varios días de repentinas apariciones de ovnis (así llamados, pues, claramente, son objetos voladores no identificados) se ha procedido a derribos varios y a conclusiones baldías. Nadie concluye aún de qué va toda esta novela de los globos.

Los globos detectados son artefactos complejos. Si bien algunos de los hallados no eran controlados de manera remota, el primero de ellos sí lo era. Tenía capacidad de maniobra y volaba a una gran altitud, cercana a los 20.000 metros, por encima de las rutas de la aviación comercial.

Ese globo en particular fue el que despertó las alarmas norteamericanas, porque asumieron que estaba espiando bases militares. Su gran tamaño, semejante al de tres autobuses escolares, denota la complejidad tecnológica en juego. Rápidamente, Estados Unidos, acusó a China de estar detrás de las apariciones:

De globos a OVNIS

De los globos a los objetos voladores no identificados ha sido la evolución. Y, con ella, llegaron interpretaciones más osadas que el simple espionaje militar.

La verdad es que Estados Unidos no sabe si los tres últimos objetos voladores derribados son chinos, concluye The Huffington Post. Por las dudas, ha derribado tres. Y Canadá se anotó con uno.

De los cuatro derribados, sólo el primero fue atribuido a los chinos. ¿Y el resto? Nada todavía. De hecho, uno de ellos tenía forma octogonal y desató sospechas y teorías extrañas:

Otros, en cambio, consideran que todo esto sirve nada más que para que Estados Unidos oculte el desastre ambiental del planeta: "EEUU oculta una catástrofe ambiental hablando de ovnis y globos chinos".

Canadá imita a EEUU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró a Reuters. Dijo que los cuatro objetos voladores derribados los últimos días sobre Norteamérica –incluido uno que fue abatido este sábado por el comando del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) mientras sobrevolaba el territorio canadiense de Yukón– están interconectados de alguna manera.

"Obviamente hay algún tipo de patrón allí", dijo Trudeau en una conferencia de prensa, citado por la agencia, desnudando el desconocimiento que Norteamérica tiene sobre el tema. Por las dudas, ellos también derribaron uno.

"El hecho de que estemos viendo esto en un grado significativo en la última semana es una causa de interés y atención cercana", agregó.

China siempre está

Como suele ocurrir, Norteamérica vio la mano de China en toda la situación. Y quiere conversar al respecto.

Luego, China, inicialmente acusada como culpable, escoge también el papel del víctima e identifica varios "objetos voladores no identificados", por ejemplo, al este del país y mira a sus colegas de Estados Unidos como culpables.

"Los globos de Estados Unidos han sobrevolado nuestro espacio aéreo más de 10 veces desde el año pasado", dicen los chinos, según revela El Mundo.

No obstante, EEUU, rápido de reflejos, se declaran inocentes.

La postura viene a complejizar la llamada "crisis de los globos", iniciada tras el descubrimiento de un presunto globo chino justamente, sobre USA, y deja también a la poderosa nación asiática como "invadida", por ovnis.

Y tanto China como Estados Unidos finalmente dejaron en claro que nada tienen en claro al respecto.

Espionaje militar

Llama la atención que tanto Estados Unidos como China no oculten que nada saben al respecto.

Otro alto militar de Estados Unidos tiene una opinión más terminante. Es John Kirby, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien no duda en relacionar a China y un secreto programa militar: para él, los objetos no identificados sobre Norteamérica responden a la existencia de un programa militar chino de globos.

"No puedo dar muchos detalles en público sobre estos últimos incidentes", pero declaró que una mejora reciente en los sistemas de radar estadounidenses "sería el motivo del incremento de detecciones de estos globos".

¿Extraterrestres?

Nunca faltan quienes atribuyen que un objeto volador no sea identificado, con extraterrestres. No obstante, Estados Unidos ha dicho que no hay ninguna evidencia al respecto, sobre visitas estelares.

Sin embargo, quien embarró la cancha fue el general Van Herck, al lanzar: "Yo no he descartado nada en este momento", lo cual sirvió para disparar teorías extraterrestres. No es un militar común, sino quien está al frente del Comando Norte del Pentágono. Al preguntársele si habían descartado ya la posibilidad de que estos globos fueran extraterrestres, dijo: “La comunidad de inteligencia y contra-inteligencia deberían responder y que hasta ese momento no se ha descartado ninguna posible fuente”.

No obstante, la Casa Blanca de Estados Unidos, a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, salió a desmentir esa versión: "No hay componente extraterrestre", dijo ella. Para muchos, que digan algo semejante no hace más que echar combustible al fuego.

La conclusión llegó luego de analizar objetos derribados, recuperados del mar, para aquietar las "versiones extraterrestres".

No obstante, las evidencias conseguidas, que no fueron totales, pues un par de globos se hundieron considerablemente, sirvieron para mostrar que su naturaleza era terráquea.

Flotando en el viento

La conclusión a la crisis de los globos, por ahora, llega de la mano de Bob Dylan y su canción tal vez más famosa: "Blowin' in the Wind".

"The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind": "la respuesta, mi amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento".

Ulises Naranjo.