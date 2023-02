Estados Unidos derribó otro OVNI y suma cuatro en apenas una semana

Aviones de combate de Estados Unidos derribaron hoy otro OVNI que sobrevolaba el lago Hurón, en la zona de la frontera con Canadá y que resultó el cuarto artefacto destruido en el cielo en poco más de una semana, informaron fuentes gubernamentales y parlamentarias.



"El objeto fue derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos", afirmó Elissa Slotkin, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso federal, en Twitter.



"Gran trabajo de todos los que llevaron a cabo esta misión tanto en el aire como en la sede; todos estamos interesados en saber exactamente qué era este objeto y su propósito”, agregó la legisladora por Michigan, el estado que limita al norte y al este con el lago.



Otro parlamentario por Michigan, el representante Jack Bergman, dijo que las fuerzas armadas habían "desactivado" un objeto sobre el lago Hurón.



El hecho fue confirmado por dos fuentes no identificadas de la Casa Blanca, una de las cuales aseguró que el operativo se efectuó "bajo la dirección" del presidente Joe Biden, según la televisora CNN.



Horas antes, el gobierno había cerrado temporalmente el espacio aéreo sobre el lago Michigan, cercano al lago Hurón, por razones de "defensa nacional".



El Michigan y el Hurón son dos de los cinco llamados grandes lagos ubicados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y el primero es el único de los cinco cuyas aguas están íntegramente en territorio estadounidense.



La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense informó en un comunicado que "cerró brevemente una parte del espacio aéreo sobre el lago Michigan para apoyar las operaciones del Departamento de Defensa".



"El espacio aéreo fue reabierto", indicó.



Estos hechos ocurrieron un día después de un cierre similar sobre Montana para investigar una "anomalía de radar", informó el Ejército, según la agencia de noticias AFP.



Asimismo, ocurrió después de que la semana pasada tres objetos voladores, incluido uno descripto por Washington como un globo espía chino, fueran derribados sobre Estados Unidos y Canadá.



El derribo del globo chino frente a la costa de Estados Unidos, seguido de otros dos de objetos más pequeños sobre Alaska y Canadá, generó preocupaciones sobre la seguridad de América del Norte y tensó aún más las relaciones con China.



Los incidentes comenzaron a fines de enero, cuando un globo chino gigante, al cual funcionarios de Washington calificaron de espía, estuvo a la deriva durante días en los cielos estadounidenses antes de ser derribado el 4 de este mes por un avión F-22 frente a la costa de Carolina del Sur.



China insistió en que el globo estaba realizando una investigación meteorológica.



El Pentágono dijo que tenía una góndola del tamaño de tres colectivos y que pesaba más de una tonelada, así como que estaba equipado con múltiples antenas y paneles solares lo suficientemente grandes como para alimentar varios sensores de recopilación de inteligencia.



El viernes, Estados Unidos derribó otro objeto frente al norte de Alaska, dijo el Ejército.



Este objeto carecía de cualquier sistema de propulsión o control, según las autoridades.



Ayer, un avión F-22 estadounidense, siguiendo órdenes de ese país y de Canadá, derribó un "objeto aerotransportado a gran altitud" sobre el territorio central de Yukón, en Canadá, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, por considerar que representaba una amenaza para la aviación civil.



Canadá lo describió como cilíndrico y más pequeño que el primer globo.



La ministra de Defensa, Anita Anand, no quiso especular sobre si era de origen chino.



El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Charles Schumer, informado por la administración del presidente Joe Biden, dijo hoyo que los dos últimos objetos probablemente eran globos, "pero mucho más pequeños que el primero", y que ambos volaban a unos 12.200 metros de altura.



Equipos militares, que trabajan con aviones, botes y minisubmarinos, estaban recorriendo esta tarde las aguas poco profundas de Carolina del Sur.



Las imágenes militares mostraron la recuperación de un gran trozo de globo.



La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) asumió la custodia de los restos para su análisis.



Las operaciones para recuperar el segundo objeto continuaban en el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska.



Los equipos de recuperación estaban buscando restos del tercer objeto en el Yukón, indicó Anand.



El Pentágono señaló que el FBI estaba trabajando en estrecha colaboración con la policía canadiense.



Funcionarios estadounidenses dijeron que el primer globo contaba con un equipo de vigilancia que podía interceptar telecomunicaciones.



El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que tenía como misión "vigilar sitios estratégicos en Estados Unidos continental".



El gobierno de Biden sostuvo que los globos eran parte de una "flota" que recorrió los cinco continentes.



Las autoridades indicaron que ahora se sabe que tres globos sobrevolaron brevemente el territorio estadounidense durante el gobierno de Donald Trump (2017-21) sin ser detectados en ese momento, y uno bajo la propia administración Biden.



El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) envió ayer aviones de combate para investigar una "anomalía de radar" sobre Montana, pero no encontró ningún objeto relacionado.



China denunció el derribo del primer globo, dijo que "viola gravemente la práctica internacional" y se reservó el derecho "de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares".



Hasta esta noche no había ninguna reacción china a los últimos tres derribos.



Paralelamente, China reportó el hallazgo de un objeto volador no identificado (OVNI) que estaba tratando de derribar, y Uruguay, el descubrimiento de extrañas "luces intermitentes" en su espacio aéreo.



Autoridades de la provincia de Shandong, en el este de China, anunciaron hoy el hallazgo de un OVNI cerca de la costa y se aprestaban a derribarlo, según la agencia ANSA.



El objeto fue localizado en aguas del mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizhao, dijeron las autoridades marítimas provinciales en un comunicado recogido por el diario estatal internacional chino Global Times.



El Ejército chino, según la nota, estaba preparándose para derribar el objeto.



Por otra parte, la Fuerza Aérea de Uruguay informó en un comunicado que estaba investigando la presencia de inusuales "luces intermitentes" avistadas por ciudadanos en el cielo de las Termas del Almirón, en el departamento Paysandú.



La fuerza indicó que se encargó una investigación a la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni).