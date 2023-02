Yahoo echa empleados igual que Google, Amazon, Meta, Twitter y Spotify

Las empresas tecnológicas gigantes continúan despidiendo miles de trabajadores. Por caso, Google (Alphabet) registra 12.000 despidos; Microsoft echó a 10.000 trabajadores, Facebook (Meta), a 11.000 y Amazon a 10.000 de sus obreros.

Además, claro, está Twitter, que marcha al frente en cuanto a despidos, porque, luego de ser comprada por Elon Musk se quedó sin trabajo el 50% de su plantilla.

Hasta ahora, la excepción a la regla es Apple, que, no ha despedido personal, quedando a la espera de que, como dijo hace días, "presente resultados el mes que viene y declare que sus ventas caen por primera vez en tres años".

La razón en común que se esgrime es que están registrando pérdidas o, en todo caso, disminución en los márgenes de ganancias.

Ahora, se suma Yahoo, pues su director ejecutivo, Jim Lanzone, reveló al sitio Axios que la compañía echará más del 20 % de su plantilla, o sea, más de 1.600 empleados del área de tecnología publicitaria.

En este caso en particular, el ejecutivo explicó que no los echarán por problemas financieros, sino que han encarado una restructuración de la unidad de publicidad de Yahoo for Business debido a su bajo rendimiento económico.

Además, Lanzone refirió que la decisión será buena "para la rentabilidad de Yahoo en general", permitiendo a la compañía "pasar a la ofensiva", e invertir más en sectores que son rentables.

Yahoo es una empresa rentable: según estimaciones, por año, ingresan unos 8.000 millones de dólares.

"Según revela Axios, el 12 % de los recortes planeados por la empresa (1.000 puestos) se realizarán a partir de hoy, mientras que el 8 % restante (600 puestos) se ejecutará en los próximos seis meses. Los despidos afectarán a la mitad del negocio de tecnología publicitaria de Yahoo", aporta Rt.

Yahoo, Axios, Twitter, Rt, Youtube.