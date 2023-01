Crisis en Chile: Gabriel Boric confirmó la renuncia de su ministra de Justicia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este sábado la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, apenas una semana después de la polémica suscitada por los indultos presidenciales a 12 condenados por las revueltas sociales de 2019 y a un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura.

Asimismo anunció el cese de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía, en la que es la segunda gran crisis de Gobierno que afronta el mandatario desde que asumiera el cargo en marzo de 2021.

Presidente de la República @GabrielBoric entrega declaraciones desde La Moneda. https://t.co/GEBwj0NOzq — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) January 7, 2023

En reemplazo de Marcela Ríos asumirá el abogado Luis Cordero Vega, según señaló el propio Gabriel Boric.

"Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera", señaló Boric en el Palacio de la Moneda.

“Cuando suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades“, manifestó el mandatario chileno.

El indulto a los presos de la revuelta fue una de las promesas de campaña de Boric durante su candidatura presidencial en 2021, al asegurar que entregaría este beneficio a todos aquellos manifestantes que fueron encarcelados por delitos que no están relacionados con lesiones ni ataques contra personas.

Marcela Ríos dejó de ser la ministra de Justicia de Chile. Foto: EFE

Además de indultar a detenidos por las protestas, Boric le concedió un perdón a Jorge Mateluna, un exmiembro de la organización armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra la dictadura de Pinochet (1974-1990) y que en 2013 fue condenado por participar en un asalto a un banco, hecho que sus familiares y cercanos niegan hasta hoy.



El presidente chileno agradeció a Ríos su “abnegado trabajo” al frente de la cartera y dijo que Cordero asumirá en su lugar "en los próximos días", ya que se encuentra fuera del país.



La oposición había criticado a la ministra, especialmente por el indulto a Mateluna, y había anunciado la presentación el próximo lunes de una acusación constitucional en su contra, que podría prosperar incluso tras la dimisión.



"Pasaron once meses en que tenía que nombrar Fiscal Nacional y, por supuesto, que once meses donde tenía que aconsejar al Presidente de no indultar a personas con prontuario, de no indultar a personas con indultos anteriores, de no indultar a terroristas", manifestó el diputado Jorge Alessandri, de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).