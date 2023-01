Rusia otorga la libertad a presidiarios que lucharon contra Ucrania

El Grupo Wagner, la organización paramilitar de mercenarios creada y dirigida por Yevgueni Prigozhin, tan cercano al presidente ruso que se lo conoce como "el chef de Putin", concedió la amnistía a un primer grupo de presidiarios rusos tras haber combatido en Ucrania durante seis meses, algunos de los cuales estaban condenados por delitos graves.

Foto: EFE. Putin y Prigozhin.

Prigozhin, activo comunicador desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, apareció en un video en compañía de otros hombres con el rostro pixelado en el que se dirigió a los presidiarios reclutados contra su voluntad diciéndoles "habéis trabajado hasta el fin de vuestro contrato. Habéis trabajado honradamente, con dignidad", declaró en esta filmación difundida por la agencia de noticias rusa Ria Novosti.

"No bebáis demasiado, no os droguéis, no violéis a mujeres, no hagáis tonterías", les dice Prigozhin, también él mismo un antiguo reo convertido en empresario.

En este pasaje de la guerra, las tropas del Grupo Wagner se encuentran especialmente apostadas en el frente en Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan conquistar desde el pasado mes de julio y donde ambos bandos registran importantes bajas.

Foto: EFE. Mercenarios del grupo Wagner con la "Z" que los caracteriza.

Antes del conflicto en Ucrania, los mercenarios de este grupo paramilitar se desplegaron en Siria, Libia y varios países de África. Según la Inteligencia británica su cifra era de 4.000 integrantes en 2014 y ahora en 2023 asciende a 50.000 miembros.