Video: el insólito motivo por el que este gato se volvió viral

Cada mascota suele tener una peculiaridad que la diferencia del resto. Este es el caso de Bentley, un gato que tiene una fijación con el microondas de su ama. Cada vez que el felino desaparece, su ama debe buscarlo en el microondas.

Brittany, la dueña del animal, vive con su esposo y otros gatos, pero solo Bentley es el que tiene una obsesión con el dispositivo. La dueña comentó cómo comenzó todo: "Comimos pizza una noche y puse las sobras en el microondas para mantenerlas alejadas de todos, pero me olvidé de ellas y me fui a la cama. Me desperté con un montón de ruido y bajé para ver el microondas abierto, Bentley en el piso lleno de pizza y los otros gatos dando vueltas mirando".

Desde entonces el gato comenzó a abrir el microondas, aunque no hubiese comida dentro. La dueña comentó que si bien era divertido verlo dentro, todas las mañanas debía limpiar el microondas, por lo que tomó una drástica decisión: colocar un seguro para niños.

"Desde entonces, Bentley sabe que podría obtener comida de allí, por lo que le pusimos un candado para evitar que esté abierto todo el tiempo", dijo su dueña.

Cuando el animal intentó abrir una vez más el microondas, se encontró con la traba. La lucha para abrir el electrodoméstico se volvió viral y ya posee más de 10 millones de visitas y 1 millón de me gusta en TikTok.

Sin el seguro, el habilidoso Bentley logra abrir el microondas en cuestión de segundos.