Video: una periodista sufre un principio de derrame cerebral en vivo

Julie Chin es una comunicadora de la filial de la NBC en Oklahoma, Estados Unidos. Hace unos días, el sábado pasado, en vivo, sufrió un principio de derrame cerebral, mientras informaba a su público.

En el video, que se ha vuelto viral, se la observa desconcertada y balbuceando. Finalmente, Chin se vio obligada a pasar la posta a otro bloque del informativo.

Chin presentaba una historia sobre el lanzamiento cancelado de la misión Artemis-I de la NASA. De pronto, no conseguía hilar las palabras, aunque trató de seguir adelante.

Entonces, buscando salir de la situación, dijo: "Lo siento, algo me pasa esta mañana y pido disculpas a todo el mundo. Vamos a pasar a la meteoróloga Annie Brown".

Luego, llamaron a Emergencias y la presentadora fue llevada rápidamente a un hospital.

Horas después, en las redes sociales, la comunicadora envió un mensaje para calmar al público: "Me alegra comunicar que mis pruebas han salido bien. En este momento, los médicos creen que he tenido un principio de derrame cerebral, pero no un derrame completo. Todavía hay muchas preguntas y muchas cosas que seguir, pero el resultado final es que debería estar bien".

Para ilustrar el momento, refirió: "Me sentía muy bien antes del programa. Sin embargo, en el transcurso de varios minutos, durante nuestro telediario, empezaron a suceder cosas. Primero, perdí la visión parcial de un ojo. Un poco más tarde se me adormecieron la mano y el brazo".

Además, se mostró muy agradecida con quienes la ayudaron.

