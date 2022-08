El multimillonario ruso que se atreve a enfrentarse con Vladimir Putin

La mayor parte de las personas de alto perfll en Rusia, y muy en particular los empresarios, no se han manifestado a propósito de la invasión a Ucrania, pero el multimillonario Boris Mints lo ha hecho, y críticamente con respecto a Vladimir Putin, al que parece no tener miedo.