Mujeres de la guerra en Ucrania: un rol en la primera línea de batalla

La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, quiso reconocer este jueves "al creciente número" de mujeres del país que se están alistando al Ejército en la guerra contra Rusia y Vladimir Putin, que lleva ya 106 días.

"Las mujeres de Ucrania están aprendiendo rápidamente la profesión militar. (...) Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas ucranianas, hay 37.000 mujeres y más de un millar se han convertido en comandantes de unidad", señaló Zelenska, durante su intervención en la segunda edición del evento de 'Mujeres en Conflicto" que se celebró hoy en Bruselas.

La esposa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participó por videoconferencia, subrayó que las mujeres ucranianas se están alistando al Ejército "de forma voluntaria y están luchando con toda su dignidad y están combatiendo en condición de igualdad".

Asimismo, recordó a los "más de siete millones de ucranianos, principalmente mujeres, que han tenido que abandonar Ucrania y llevar a sus hijos al extranjero".

En este sentido, mostró su "gratitud" a todos los países de la Unión Europea que han acogido a los refugiados y principalmente a Polonia por haber "recibido la mitad de ellos".

Y homenajeó también a víctimas de la guerra, mujeres que "todo el mundo conoce en Ucrania" por haberse convertido en un "símbolo", como Oskana Balandina, una enfermera que "pese a que la guerra empezó, continuó atendiendo a sus pacientes en el hospital, hasta que perdió sus piernas en una explosión".

Durante el evento participó también la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, que aseguró, en una intervención telemática, que desde el principio de la invasión a gran escala el pasado 24 de febrero, la institución ha documentado la muerte de 5.200 civiles, incluidos 263 niños.

"Esta no es la fotografía completa, no incluye muertes en el territorio ocupado temporalmente (por Rusia) donde no tenemos acceso", aseguró.

En este sentido recordó el ataque contra el hospital materno infantil de Mariúpol en marzo, "un claro objetivo civil sin ningún objetivo militar cercano".

"La evidencia sugiere fuertemente que la población civil y los objetivos civiles son intencionados de forma sistemática, lo que es típico de crímenes atroces", aseguró.

Más allá de la guerra en Ucrania, la exministra de la Mujer, Cultura y Educación de Afganistán, Habiba Sarabi, apuntó que "desgraciadamente" las mujeres de su país "viven uno de los peores casos del momento, haciendo frente a la violencia y privándolas de los derechos básicos de ir al trabajo, recibir educación, de poder trabajar fuera de sus hogares", desde la llegada al poder de los talibanes.

Nadia Murad, premio Nobel de la paz, dijo que "para romper el círculo de la violencia, tenemos que empoderar a las mujeres, a los supervivientes y a la comunidad marginalizada, en cualquier lugar".

El evento terminó con una declaración conjunta de los organizadores, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la propia Morad, el también premio Nobel de la Paz Denis Mukwege, y ONU Mujeres.

En su punto sexto, reclamó la "implementación de los marcos legales internacionales y las iniciativas para fortalecer los procedimientos legales para abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos, en particular a través del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional".

Efe.