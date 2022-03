Joe Biden volvió a rechazar que EE. UU. posea armas químicas o biológicas y renovó la acusación a Rusia al respecto

"(El presidente ruso, Vladímir Putin) afirma que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa; eso simplemente no es cierto, se lo garantizo; también está sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania, eso es una clara señal de que está considerando usar ambas", advirtió Biden.



La semana pasada, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, había mantenido una conversación telefónica con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, acerca de la situación en Ucrania y acerca de este tema en particular.



Tras esa conversación, Patrushev se expresó acerca de la actividad en el territorio ucraniano de los supuestos laboratorios biológico-militares controlados por EE. UU y del acatamiento por parte de Washington de la Convención de Prohibición del Desarrollo, Fabricación y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxinas y su Destrucción y también sobre la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas.



El pasado día 11, con motivo de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, EE. UU. y Rusia ya se habían acusado mutuamente por el uso de armas biológicas en Ucrania.



"No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por los Estados Unidos. Ni cerca de la frontera con Rusia ni en ninguna parte. Creemos que Rusia podría usar agentes químicos o biológicos para asesinatos como parte de un incidente de bandera falsa o para apoyar operaciones militares tácticas", señaló entonces la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.



En su réplica, el embajador ruso Vasili Nebenya expuso lo que llamó "solo una pequeña parte" de la pruebas que su país dice poseer y dio cuenta de 30 laboratorios "donde se realizan experimentos biológicos muy peligrosos" bajo supervisión del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.