Quién era Brent Renaud, el periodista asesinado en Ucrania

La policía de Ucrania confirmó que el periodista y documentalista estadounidense Brent Renaud murió al ser baleado mientras circulaba en un automóvil en las afueras de Kiev para filmar lo que sucedía en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Reconocido por sus coberturas en conflictos bélicos y crisis humanitarias que tuvieron impacto global en los últimos años, Renaud acostumbraba a trabajar junto a su hermano Craig, con quien cubrieron numerosos dramas sociales alrededor del mundo obteniendo múltiples premios y reconocimientos.

Brent había colaborado hasta 2015 en el New York Times y portaba una credencial de ese diario estadounidense cuando fue asesinado. Desde ese medio lamentaron su muerte, pero aclararon que "no se encontraba en Ucrania trabajando para New York Times".

La información preliminar indica que Renaud recibió un disparo a la altura del cuello cuando el vehículo en el que viajaba en Irpin, a 8 kilómetros en las afueras de Kiev, fue atacado.

El periodista norteamericano tenía 51 años. "Cruzamos un puesto de control y empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, éramos dos, a mi amigo Brent Renaud le han disparado y lo han dejado atrás. Vi que le habían disparado en el cuello, nos dividimos", contó Juan Herrera, un periodista que fue testigo de lo ocurrido. Herido en una pierna, Herrera indicó que estaban documentando la migración y el drama de miles de personas en Kiev que intentan escapar de la guerra.

Si bien no colaboraba con el New York Times desde el 2015, Renaud portaba una credencial de prensa con sus datos y el logo del medio, por lo que en primera instancia se lo vinculó con ese prestigioso medio estadounidense.

"Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un fotógrafo y cineasta talentoso, pero no estaba asignado para New York Times en Ucrania", aclaró el redactor de NYT Cliff Leavy.

Renaud tenía un vasto recorrido por medios norteamericanos. Trabajó para cadenas como HBO y NBC en televisión, además de su trabajo en el Times. Junto a su hermano Craig Renaud filmaron documentales, participaron de producciones televisivas y también en productos cinematográficos que los llevaron a ganar el premio Peabody. Gran parte de su trabajo los hizo viajar por el mundo hacia las guerras de Irak y Afganistán, cubrir el narcotráfico en México, el conflicto social y político en Egipto, y el terremoto en Haití.

Además de ser galardonados con el premio Peabody por un documental de Vice News basado en una escuela en Chicago, recibieron las distinciones de IDEA a la mejor serie de televisión, dos estatuillas de Overseas Press Club, dos premios Columbia Dupont y un galardón Edward R. Murrow por sus trabajos en el Times.