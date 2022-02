Por qué la guerra no es un problema sólo para Ucrania, Rusia y la OTAN

Ricardo Lagorio fue el embajador argentino en Rusia hasta octubre de 2020. El exfuncionario habló en MDZ Radio sobre el conflicto actual en Ucrania y dijo cómo afecta a la Argentina y al mundo. Incluso, alertó sobre el peligro que puede ser a futuro para países como el nuestro.

Lagorio comenzó relatando que, para entender desde la perspectiva rusa el conflicto, "es necesario hacer un pequeño párrafo histórico". Y aclaró que, aunque no la comparte, es una postura "comprensible".

"Rusia entiende que no perdió la Guerra Fría, que la expansión de la OTAN fue en contra de promesas de que no iba a ocurrir esa expansión. Cuestiona que la OTAN está en las puertas de Rusia siendo que ésta se creó en la época soviética frente al enemigo soviético. Todo eso está claro, es comprensible desde la perspectiva rusa, pero eso no justifica ni autoriza lo que ocurrió el lunes pasado ni hoy", argumenta.

El lunes -detalla el ex embajador- Rusia reconoce las dos repúblicas independientes, con lo que mata un proceso diplomático que llevaba el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz. Además, mutila el territorio de Ucrania. Encima, esta mañana se produjo "el segundo capítulo, que es la invasión".

En referencia a quienes comparan el actual conflicto Rusia-Ucrania con la invasión nazi de Polonia, Lagorio dijo que "las analogías históricas pueden servir pero a veces confunden. No es lo mismo. Primero que Putin no es Hitler, Rusia no es Alemania y creo que Rusia no tiene la intención de dominar el mundo como lo quiso Hitler en su momento, basándose en la superioridad aria. Quizás a algunos les interese presentar a Putin como Hitler, pero no es eso".

"No es para defender a Putin, pero por ejemplo en su discurso del lunes antes de anunciar la independencia criticó al régimen soviético, a Lenin y a Stalin, con lo cual el no quiere recrear el imperio soviético y resurge claramente esa Rusia eterna que lleva más de un siglo de existencia basada en el nacionalismo y la ortodoxia cristiana. Eso es lo que uno ve que re emergió", completó el entrevistado en No Tan Millennials.

Por qué Argentina debe preocuparse y ocuparse

Alberto Fernández opinó esta tarde sobre la invasión rusa a Ucrania.

Según Lagoria estamos ante un conflicto que no es sólo de Rusia, Ucrania y la OTAN. "Hoy, un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que tiene una responsabilidad adicional de velar por la paz y seguridad internacional, invadió otro país. Con lo cual lo que está en juego es un principio del funcionamiento del sistema internacional global y eso exige una respuesta global. Hoy se deberían estar activando todos los mecanismo diplomáticos posibles", afirmó.

"Si dejamos que estos eventos ocurran corremos el riesgo de que el sistema internacional, que se basa en la sujeción a principios de derecho de los más vulnerables, entre ellos la Argentina, podemos sufrir mucho", alertó.

Por eso Lagoria fue tajante: "Agradezco no ser embajador argentino hoy en Rusia, porque no comparto la postura de Argentina. Soy un gran multilateralista y defensor de la juridicidad y de las normas y valores". ¿Qué haría en ese contexto? "Le diría a mi Gobierno que tenga expresiones, aunque hoy hubo un comunicado de Argentina, un poco más fuerte, le diría que se condene una invasión con todas las letras. Nosotros no podemos estar a la merced de las normas del más fuertes. No se puede recurrir a la fuerza, más cuando había un proceso de negociación".

"Argentina es una república, una democracia y creemos en los derechos humanos. Entonces hay que ponerlo en práctica. Nosotros tenemos un problema territorial, no quiero poner el tema Malvinas porque es otra cosa, pero nosotros no podemos aceptar la mutación territorial de un territorio ni que se violenten principios ni valores", finalizó.