¿Por qué Rusia pide a Reino Unido devolver las Malvinas a Argentina?

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente ruso, Dmitri Medvédev, llamó hoy a Reino Unido "a largarse de las islas Malvinas" y felicitó a Argentina por la victoria en el Mundial de Fútbol.

"Lo mejor es que los británicos se larguen finalmente de las islas Malvinas y las devuelvan a los argentinos. ¡Las Malvinas no son Reino Unido, sino Argentina", señaló.

Y completó: "Y felicito a la selección de Argentina por la merecida victoria en fútbol. Manténganse así en política exterior", escribió en su cuenta de Telegram.

Naturalmente, sus dichos ganaron atención en todas las agencias de noticias internacionales.

¿Por qué lo dijo?

Dmitri Medvédev, exmandatario ruso, ha cambiado su perfil en declaraciones, a partir de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

Últimamente, se ha destacado por sus dichos irreverentes y, para algunos, agresivos. El marco en que se refirió a Malvinas tiene que ver con su intención de arremeter contra Reino Unido, luego de recientes declaraciones del primer ministro británico, Rishi Sunak, quien afirmó que no puede haber negociaciones de paz en Ucrania hasta que Rusia "se haya retirado de los territorios conquistados".

Y fue incluso más allá: "Todos los políticos británicos son tremendos hipócritas. Ahora el joven primer ministro de apellido anteriormente poco habitual para Londres soltó: mientras Rusia no retire sus tropas del territorio de Ucrania, no hay diálogo posible. Y eso que en todos lados, de modo oportuno o no, los anglosajones cacarean que los propios ucranianos deben decidir si dialogan con nosotros o no", señaló.

Por ello, dijo, "resulta que esto es mentira, hipocresía y un cinismo ilimitado".

Sunak, quien participó hoy en una cumbre de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), una coalición de defensa fundada para responder a crisis de seguridad en el norte de Europa, afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, es consciente de que no puede ganar la guerra "en el campo de batalla" y por ello está buscando la "escalada" de la situación con consecuencias desastrosas para el pueblo ucraniano.

