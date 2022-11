Cuál es el resultado en Estados Unidos que festejaría Vladimir Putin y por qué

Estados Unidos está celebrando sus elecciones de medio término que definirán 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. En MDZ Radio, el analista político Claudio Fantini señaló que “estos comicios ponen en juegos mucho más que simples puestos en el Estado, sino que un potencial triunfo republicano será festejado tanto por Donald Trump como en el Kremlin”.

“Si llegan a ganar los republicanos y la victoria favorece a Trump, en el despacho principal del Kremlin alguien va a brindar con champán. Está claro que Vladímir Putin es partidario del expresidente de Estados Unidos porque ambos son funcionales para el sistema”, declaró el entrevistado.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

De esta manera, Fantini señaló que "Trump ha sido para el presidente de Rusia un elemento central para avanzar en sus planes geopolíticos" antes de haber comenzado su invasión a Ucrania. “El exmandatario norteamericano debilitó el vínculo entre Estados Unidos y Europa. Además, Trump descompuso en tiempo récord a la OTAN y colaboró con el Brexit para que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea. Uno podría seguir señalando otros puntos que vinculan la funcionalidad del republicano con los intereses de Putin”, enfatizó.

Vladímir Putin.

Por eso, Fantini remarcó que esta elección no es otra más entre demócratas y republicanos, sino que “los seguidores de Trump se han radicalizado y sus candidatos denotan posiciones aún más conservadoras de lo esperado”.

“Esta vez el choque es muy fuerte, porque no se trata de liberales contra conservadores porque no hay posiciones centralistas. Es decir, no hay progresistas de centro contra conservadores de centro. Por eso, el partido republicano está sumamente radicalizado y Trump le dio su impronta, lo corrió a la derecha casi hasta un extremo. Y ahora entre los candidatos republicanos predominan las posiciones más ultra conservadora”, expresó.

¿Qué impacto tendrá la victoria del republicanismo en el sistema financiero?

A pesar de que varios analistas económicos sostienen que una potencial victoria de los demócratas conducirá a un estrés de mercado, Fantini manifestó que “no es una variable que siga en detalle, pero argumentó que los mercados no poseen una predilección por un bando político porque son espacios impredecibles”.

El mercado teme que un triunfo demócrata repercutirá en el valor del dólar y la suba de tasa de intereses por medio de la Reservas Federal.

“Supongo que los mercados están a favor del movimiento de Trump por su vinculación empresarial, mientras que los demócratas están más ligados a los sindicatos. Es una posibilidad que un triunfo republicano, que es lo que probablemente ocurra, los mercados tendrán una reacción favorable al respecto”, sentenció.