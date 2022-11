Extinciones masivas: sorprendente hallazgo de científicos del mundo

El mundo tal como lo conocemos es el fruto de un plan de conquista de los seres vivos que han persistido. Ahora, expertos de la Universidad de Indiana-Universidad Purdue de Indianápolis, en Estados Unidos, y la Universidad de Southampton, del Reino Unido, hicieron un estudio en conjunto.

Luego de hacerlo, llegaron a una conclusión sorprendente, pues sugiere que la conquista de la tierra firme por las plantas cambió profundamente la biosfera del Planeta Tierra y trajo consecuencias letales para la vida en nuestros océanos.

De esta manera, los especialistas atribuyen a los árboles la generación de eventos de extinción masiva en el período Devónico que resultó en la desaparición de casi el 70% de las formas de vida en el océano.

Explican los científicos que "en el Devónico (entre 419 millones a 358 millones de años atrás), las plantas con raíces habrían comenzado a extraer activamente y de forma eficiente el fósforo de los minerales encerrados bajo tierra. Luego de la muerte y descomposición de las plantas, este fósforo capturado dentro de su biomasa se disolvió de una manera más efectiva en las aguas subterráneas, para terminar depositado en el mar".

En la investigación, los expertos se basaron en el análisis químico de piedras de antiguos lechos de lagos y costas en Groenlandia y Escocia. Así, se dieron cuenta de que "estos continuos vertidos de fósforo terrestre en el medio marino estaban muy relacionados, en el tiempo, con la pérdida explosiva de la biodiversidad".

En medio de estas singularidades, las mediciones mostraron una tendencia general en este comportamiento. Este trabajo de investigación, publicado en GSA Bulletin, "es de los primeros en calcular la magnitud y el momento de la entrega de fósforo de la tierra al agua".

Gabriel Filippelli, de la Universidad de Indiana, revela: "Nuestro análisis muestra que la evolución de las raíces de los árboles probablemente inundó los océanos con un exceso de nutrientes, lo que provocó un crecimiento masivo de algas. Estas floraciones de algas rápidas y destructivas habrían agotado la mayor parte del oxígeno de los océanos, desencadenando eventos catastróficos de extinción masiva".

Al respecto, aporta la agencia Rt, "los especialistas son del criterio de que, hoy en día, el fósforo ligado a los minerales está oculto en la tierra mucho más allá del alcance de las raíces de los árboles. Esto hace que este nutriente no circule más fácilmente a través del ecosistema y por lo tanto no ocurran este tipo de fenómenos. No obstante, llaman la atención acerca de que los rápidos cambios provocados por la actividad humana están condicionando el ambiente de la misma forma que ocurrió en el Devónico".

Y finaliza considerando que "el bombeo continuo hacia los océanos de fertilizantes y desechos orgánicos producto de la actividad del hombre está provocando 'zonas muertas' de poco oxígeno en muchos entornos marinos y lacustres sin necesidad del aporte de los árboles".

Cerremos con el propio Fillipelli: "Estos nuevos conocimientos sobre los resultados catastróficos de los eventos naturales en el mundo antiguo pueden servir como una advertencia sobre las consecuencias de condiciones similares que surgen de la actividad humana en la actualidad".

