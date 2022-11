Los drones de última generación que Estados Unidos se niega a entregar a Ucrania y por qué

La vicevocera del Pentágono, Sabrina Singh, afirmó en conferencia de prensa que el nuevo paquete de ayuda militar, valorado en US$400 millones, incluye cuatro sistemas de defensa antiaérea Avenger y misiles portátiles Stinger, así como munición adicional para los sistemas de cohetes de largo alcance HIMARS.

En el paquete también se incluyen 21.000 piezas de artillería de 155 milímetros, 500 de precisión guiada, 10.120 proyectiles de mortero, 100 camionetas todoterrenos Humvee, más de 20 millones de piezas de munición para armas pequeñas y equipos de demolición y un número indeterminado de misiles para sistemas de defensa antiaérea Hawk, los mismos que acaba de enviar España.

Sin embargo, Zelenski no ha logrado lo que viene reclamando desde hace meses, los drones de última generación Gray Eagle MQ-1C. Por una parte, la versión oficial de la administración Biden es que pueden caer en manos rusas. Por otra parte, la versión de funcionarios estadounidenses no identificados es que el Pentágono está preocupado por la posibilidad de que esos aviones no tripulados provoquen un escalada bélica ya que se le estaría proporcionando a Ucrania armas que podrían alcanzar objetivos en Rusia.

Reino Unido continúa aportando armamento

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, anunció que su país pronto completará la entrega de aproximadamente 1.000 misiles tierra-aire adicionales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El equipo incluye lanzadores y misiles y es capaz de derribar objetivos aéreos, incluidos drones rusos y misiles de crucero, aseguró en un comunicado.

El Reino Unido también proporcionará 25.000 conjuntos de ropa para clima frío extremo a mediados de diciembre, otros 12.000 kits para dormir en esas condiciones climáticas y 150 tiendas de campaña con calefacción.

Alemania envía misiles y vehículos blindados

El Gobierno alemán afirmó que había proporcionado a Ucrania 30 vehículos blindados Dingo, misiles para los sistemas de defensa aérea IRIS-T proporcionados previamente a Ucrania, cuatro sensores e inhibidores antidrones. El pasado 25 de octubre, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó que su país también proporcionaría a Ucrania dos sistemas adicionales de cohetes de lanzamiento múltiple MARS II.