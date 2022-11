Supersónicos y mortíferos: así son los nuevos misiles Hawk enviados por España a Ucrania

Hawk son las iniciales en inglés de "Homing All the Way Killer", expresión que puede traducirse como "asesino guiado a lo largo de todo el vuelo", el nombre que los analistas consideran más que apropiado para un misil tierra-aire con prestigio de supersónico, preciso y letal.

De origen estadounidense, fabricado por la empresa armamentística Raytheon Missiles and Defence, y del que se han construido 40.000 unidades desde su ya lejana entrada en servicio en 1962, su versión actualizada tienen una velocidad sostenida en vuelo de crucero de 2,5 mach, dos veces la velocidad del sonido, lo que equivale a 2.880 km/h, y un techo de 18 kilómetros.

El envío de las cuatro lanzaderas españolas Hawk se anunció el pasado 13 de octubre durante la reunión en Bruselas de ministros de Defensa de la OTAN por el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, y se concretó ayer por vía terrestre hacia un centro logístico de distribución de armamento localizado en Polonia, desde donde serán derivadas a Ucrania.

Además de estas cuatro lanzadoras de misiles Hawk del Ejército de Tierra, España también envió a Ucrania el sistema antiaéreo de misiles Aspide del Ejército del Aire y del Espacio.