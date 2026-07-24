La ONU inició el debate para elegir al sucesor de Antonio Guterres: quiénes son los seis candidatos

La ONU inició el proceso para elegir al sucesor de Antonio Guterres, con un debate público entre los seis candidatos que aspiran a conducir el organismo desde 2027. Entre ellos figura el argentino Rafael Grossi, en una elección marcada por la crisis del multilateralismo y los pedidos de reforma de la organización.

El encuentro se realizó en la Asamblea General y forma parte del mecanismo de transparencia incorporado en 2016, que permite conocer las propuestas de los aspirantes antes de que el Consejo de Seguridad inicie las negociaciones para definir al reemplazante del diplomático portugués, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026.

Los seis postulantes que participaron del debate son:

En diciembre se renueva la autoridad de la ONU. Foto: ONu

El secretario general es designado por la Asamblea General, pero primero debe ser recomendado por el Consejo de Seguridad.

En ese proceso, los cinco miembros permanentes del Consejo —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— conservan el poder de veto, por lo que la definición depende de alcanzar un amplio consenso entre las principales potencias.

Tras los debates públicos, los candidatos deberán afrontar los llamados straw polls, votaciones informales y reservadas que sirven para medir el nivel de respaldo de cada postulante y detectar posibles vetos. La decisión final podría conocerse durante octubre.

Además, varios países impulsan que el próximo secretario general sea una mujer de América Latina o el Caribe, una región que no ocupa ese cargo desde hace más de tres décadas y que, según la tradición de rotación regional, tendría prioridad en esta oportunidad.

Qué propusieron los candidatos para el futuro de la ONU

Aunque cada aspirante presentó sus propias prioridades, todos coincidieron en que la ONU necesita una reforma para responder con mayor eficacia a los desafíos actuales.

Entre las principales propuestas surgidas durante el debate se destacaron:

Modernizar la estructura del organismo para hacerlo más ágil y eficiente.

Recuperar un papel más activo en la resolución de conflictos internacionales mediante la diplomacia y la mediación.

Impulsar cambios en el sistema de financiamiento para ampliar el apoyo a los países en desarrollo.

Reforzar la cooperación internacional frente al cambio climático.

Establecer reglas globales para el desarrollo de la inteligencia artificial sin frenar la innovación.

Los candidatos también coincidieron en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y recuperar la capacidad de la ONU para generar consensos en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

La elección definirá quién conducirá el organismo durante los próximos cinco años, en un período marcado por guerras, la crisis climática y el avance acelerado de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.