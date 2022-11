Elon Musk, el hombre más rico del mundo, padece asperger

“El asperger es parte de la diversidad humana, es una neuro divergencia. Nos gusta decir que es una condición, no un trastorno o patología. Se ve en Elon Musk características muy sutiles. Se relaciona con las personas de manera distinta. Tiene intereses muy absorbentes y le presta dedicación exclusiva a lo que le interesa. Lo diferente es que socializa distinto al promedio. Por ejemplo, suele ser literal, no entiende demasiado el doble sentido. Pueden ser exitoso en sus trabajos porque tiene maneras originales de ver las cosas, mucho pensamiento lateral para solucionar problemas. Sin dudas, la diversidad enriquece” expresó la doctora Alexia Ratazzi, especialista en este síndrome.

El empresario sudafricano sufrió bullying cuando era un niño ensimismado que leía permanentemente comics sobre el espacio exterior. Era el raro, el freak, en su escuela primaria de Pretoria. Luego, se mudó a Canadá junto a su madre y comenzó a estudiar programación de computadoras.

La lista de famosos y exitosos que conviven con esta suerte de autismo leve es extensa: Anthony Hopkins, Steven Spielberg, Keanu Reeves, Daryl Hannah, Bill Gates, Woody Allen, Tim Burton, Susan Boyle, Greta Thumberg y ¿Lionel Messi?

“El Asperger no invalida los contenidos cognitivos del individuo. Le ocasiona dificultades en las habilidades sociales, eventualmente, pero no es impedimento para hacer negocios o trabajar. Menos aún si la persona se desenvuelve en el marco de la ciencia o la tecnología. El contexto, a menudo, no tiene las capacidades para comprenderlo. A veces, es un poco más torpe en la relación con otros seres humanos. Le cuesta inferir, leer entre líneas. Se los puede detectar a edad temprana. Tienen intereses distintos al resto. Cuando algo los atrapa, se vuelven expertos en esa materia”, aportó la siquiatra infanto juvenil Andrea Abadi.

¿Qué pasará con Twitter en manos de este mega millonario?

El tecnólogo Alejandro José vaticinó; “estamos frente a una nueva plataforma. Se va a reconstruir la red. Elon creó ya un banco como X.com y una aplicación como Paypal. Ahora, todo ese know how lo llevará a twitter. El volumen de usuarios del pajarito es cien veces más grande que los antecedentes que nombré. La va a romper, le irá muy bien. Otro cambio que veremos pronto es la cuestión biométrica. Habrá que identificarse, será tal vez el fin de las cuentas truchas, los bots y los trolls. Es lo que Musk ya logró en su banco y en Paypal. Además, va a desprescribir a grandes jugadores como Donald Trump, cuya cuenta estaba suspendida. Veremos un debate online distinto a partir de ahora”.