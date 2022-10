Un analista advierte acerca de la peligrosa postura que podría tomar Bolsonaro

Los resultados electorales en Brasil dejaron al presidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal) y el expresidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) como los favoritos. Este último obtuvo la mayoría de los votos (48%), mientras que el actual presidente fue apoyado por el 43%, por lo que el ballotage será el 30 de octubre. Andrés Repetto, analista internacional habló en MDZ Radio sobre lo ocurrido en el gigante carioca, las cifras y lo que vendrá.

“Me parece que el resultado que se vio es el mejor para la democracia de Brasil, en el sentido de que las encuestas hablaban de una victoria del PT y de Lula, eso habría generado la posibilidad de que el presidente candidato decidiera no reconocer el electorado" comenzó analizando el especialista. Además indicó que: "En el último minuto, incluso cuando votaba, Bolsonaro hablaba de una elección transparente. Si habría una primera vuelta y Lula ganaba medio punto, la votación podría haber sido muy explosiva. La foto final es: primero desde el partido de Bolsonaro no se habló nada de lo que se venía hablando durante los últimos dos años que era atacar el sistema electoral y minar la institucionalidad democrática del país, que me pareció algo positivo. Segundo, habrá una segunda vuelta electoral en el marco de la democracia, en momentos en donde en la región y en el mundo la democracia no es un valor”.

A pesar de este panorama que Repetto consideró que aún hay cuestiones que se deben tener en cuenta y que pueden afectar a la democracia brasilera: “Todavía está en juego, ya que el presidente ha decidido atacar al Tribunal Electoral. Percibo una debilidad institucional a nivel regional como cuando echaron a patadas a Zelaya, en Honduras, y a partir de ahí todo lo que viene sucediendo en Nicaragua, Venezuela".

A pesar de esto, el analista consideró lo ocurrido en Brasil como “fue un alivio” debido a la forma pacífica en la que se desarrollaron las elecciones e indicó: “En el último tiempo se veía un Bolsonaro emulando a Donald Trump. Ojalá que quien gane lo haga con una diferencia como para que nadie ponga en tela de juicio un sistema electoral, que es muy sólido y que lleva 25 años en el país”.

"Hablaban de un Lula que podía ganar con poco margen, pero que le llevaba más que los 4 puntos que le llevó. Hay una sorpresa, Bolsonaro ha hecho una buena elección por lo que también se está viendo en el Congreso, habrá que ver qué pasa. Lo que los analistas dicen es que Bolsonaro necesitaría casi 7 millones de votos y Lula aproximadamente 2 millones de votos para ganar", agregó.

Acerca de las cifras, Repetto también analizó que: "Hace dos años Bolsonaro le venía pegando al sistema electoral, y venía hablando de que creía en el pueblo. Lo que ha pasado es una buena noticia, veremos en una segunda vuelta electoral si eventualmente el candidato que gana es Lula, veremos la respuesta de Bolsonaro, para mi sigue siendo el gran interrogante, si va a aceptar el resultado o no y que va a pasar en la calle".

Además reflexionó: "Todo lo que se podría ver en cuanto a manifestación en la calle no se vio, ya que Bolsonaro hizo una buena elección y no se habló del tema del fraude que viene hablando el presidente desde hace 2 años. Lo que vimos es una típica elección, donde todo funcionó muy bien. Ahora cada uno buscará las alianzas para sumar votos Es todo dentro de lo que es una elección presidencial, lo que el mundo viene viendo y lo que se está viendo en la región en en el último tiempo es que la democracia no es un valor y por lo tanto el mundo se encamina a gobiernos autoritarios y dictaduras que salen de gobiernos democráticos. Para mí ese era el mayor riesgo".

Finalmente, concluyó: "Lo que estaba en juego era la democracia por lo que estaba sucediendo en Brasil, por la radicalización y el ataque a lo institucional, teniendo en cuenta el contexto mundial en donde hay lugares en el mundo donde se pierde la democracia y no pasa nada. En la región puede haber otra situación de falta de democracia, y la pregunta es ¿El resto de la región tiene el poder para evitar eso? La respuesta es no. Lamentablemente todo se mira según el color de lo que me cae y me interesa. Si me cae bien es democracia, si me cae mal digo que no. No hay un parámetro que nos rija. Eso es muy peligroso, y ese peligro lo estaba poniendo el presidente, al mejor estilo Trump, poniendo en duda el Tribunal Electoral, las urnas, con fake news, nunca pudo demostrar que las denuncias que hacia tuvieran un correlato técnico".