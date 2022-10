La controversia por la atleta iraní que compitió sin hiyab y cuyo paradero genera dudas

Una escaladora iraní compitió con el cabello descubierto porque su hiyab se cayó "sin darse cuenta", señaló ella misma en una publicación de su cuenta de Instagram.

Elnaz Rekabi, de 33 años, fue elogiada por quienes protestan en Irán contra el código de vestimenta, luego de que apareciera en un video sin el pañuelo participando del Campeonato Asiático de su disciplina en Corea del Sur.

Tras el evento, y de supuestamente haber tomado un vuelo a su natal Irán, el servicio persa de la BBC informó que sus amigos no han podido contactarla.

El martes, se disculpó en el mensaje de Instagram por "preocupar a todos" y dijo que estaba volando a casa.

"Debido a un mal momento y a la llamada inesperada para que subiera la pared, mi cubierta para la cabeza se desprendió sin darme cuenta", explicó.

Agregó que estaba de regreso a Irán "junto con el equipo según el horario preestablecido".

El video de Rebaki mientras competía sin el velo en Seúl. Foto: Getty Images

La periodista Rana Rahimpour, del servicio persa de la BBC, explicó que para muchas personas el lenguaje utilizado en esta publicación parece haber sido escrito bajo coacción.

Agregó que otras mujeres iraníes que han competido en el extranjero sin usar velo en el pasado han dicho que las autoridades iraníes las presionaron para que ofrezcan disculpas similares. Algunas decidieron no volver a Irán.

El hiyab para competir

Las mujeres en el país deben cubrirse el cabello con un hiyab, y vestir ropa holgada para sus brazos y piernas. Las atletas femeninas también deben cumplir con el código de vestimenta cuando representan oficialmente a Irán en competencias en el extranjero.

Elnaz Rekabi usó un hiyab en los campeonatos del mundo bajo techo en París en 2016.

Anteriormente, la embajada iraní en Corea del Sur dijo que Rekabi había salido de Seúl hacia Irán el martes por la mañana. También negó enérgicamente lo que llamó "todas las noticias falsas, mentiras e información falsa" sobre ella.

La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) dijo que había estado en contacto con Rekabi y la Federación de Escalada de Irán, y que estaba "tratando de establecer los hechos". La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) dijo que había estado en contacto con Rekabi. Foto: Getty Images

"Es importante enfatizar que la seguridad de los atletas es primordial para nosotros y apoyamos cualquier esfuerzo para mantener seguro a un miembro valioso de nuestra comunidad en esta situación", agregó. "La IFSC apoya plenamente los derechos de los atletas, sus elecciones y la libertad de expresión".

Una fuente dijo al servicio persa de la BBC el lunes que el pasaporte y el teléfono móvil de la atleta habían sido confiscados y que salió de su hotel en Seúl dos días antes de la fecha programada. Su familia y amigos perdieron el contacto con ella después de que dijo que estaba con un funcionario iraní.

Amenazas de muerte

Hace dos años, Shohreh Bayat, una jueza internacional de ajedrez iraní, dijo que había recibido amenazas de muerte después de que circuló una foto que parecía mostrarla sin hiyab en el Campeonato Mundial de Ajedrez Femenino en Shanghái.

Bayat insistió en que en ese momento llevaba un pañuelo suelto sobre el cabello, pero posteriormente dejó de cubrirse el cabello y solicitó asilo en el Reino Unido luego de que le advirtieran que podría ser arrestada en Irán.

"Tuve que elegir a mi favor porque me pidieron que escribiera una disculpa en Instagram y me disculpara públicamente", dijo Bayat a la BBC el martes.

"Me dieron una lista de cosas que hacer. Sabía que si seguía esas cosas en las que no creía, si me disculpaba por no usar un pañuelo en la cabeza, entonces no podría perdonarme".

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre la publicación de Instagram de Elnaz Rekabi, dijo: "Creo que las acciones hablan más que las palabras. E hizo una declaración muy poderosa al no usar un pañuelo en la cabeza". Rekabi usó un hiyab en los campeonatos del mundo bajo techo en París en 2016. Foto: AFP

Bayat ha pedido a la comunidad internacional que actúe ante la violenta represión de las autoridades iraníes en respuesta a las protestas en todo el país contra las leyes obligatorias del hiyab y el estamento religioso.

Las protestas fueron provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer de 22 años de edad, detenida por la policía moral en Teherán el 13 de septiembre por supuestamente llevar el velo demasiado suelto.

La policía negó los informes de que la golpearon en la cabeza con una porra y dijo que había fallecido por un infarto.

El martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que estaba profundamente preocupada por la "respuesta violenta incesante de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y los informes de arrestos arbitrarios y el asesinato y detención de niños".

"Algunas fuentes sugieren que hasta 23 niños han muerto y muchos otros han resultado heridos en al menos siete provincias por munición real, perdigones metálicos a quemarropa y palizas fatales", dijo la portavoz Ravina Shamdasani.

Agregó que varias escuelas también han sido allanadas y que niños han sido arrestados por las fuerzas de seguridad, mientras que algunos directores habían sido detenidos por no cooperar.

Iran Human Rights, con sede en Noruega, ha informado que 215 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades han negado haber matado a manifestantes pacíficos y, en cambio, culparon a los "alborotadores" respaldados por extranjeros.