Mientras tanto, 14 países de la OTAN hacen maniobras militares

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es también llamada la Alianza Atlántica. Se trata de un sistema colectivo de defensa, una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949.

Pues bien, hoy se ha difundido que la OTAN inició sus ejercicios militares anuales Steadfast Noon, dedicados a disuasión nuclear. Así lo ha informado la propia alianza bélica.

El ente ha comunicado que de los ejercicios son parte 14 países y que durarán hasta el 30 de octubre. Así, serán parte hasta 60 aeronaves de diversos tipos, "incluidos cazas de cuarta y quinta generación, aeronaves de reconocimiento, aviones cisterna y bombarderos estratégicos B-52, según un informe de la Alianza.

La OTAN aclara que los vuelos se harán en Bélgica, en el mar del Norte y en el Reino Unido. No obstante, no se usarán armas de fuego real. Según la Alianza -más allá de la guerra entre Rusia y Ucrania- las maniobras no tienen que ver con ningún acontecimiento actual en el mundo.

Oana Lungescu, portavoz de OTAN, dijo: "Este ejercicio ayuda a garantizar que la disuasión nuclear de la Alianza sigue siendo segura y efectiva".

Ya la semana pasada, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que las maniobras fueron planeadas antes que empezara el conflicto en Ucrania. Y que, de cancelarlo, la alianza estará dando un mensaje equívoco.

No obstante, "la Coalición Belga Contra Armas Nucleares se opuso a las maniobras y solicitó la semana pasada que el Gobierno del país las cancelara, aduciendo que es irresponsable celebrar tales ejercicios en condiciones de alta tensión nuclear en las relaciones con Rusia", ilustra Rt.

Y cierra aclarando que, desde la OTAN dijeron que "los simulacros convierten a Bélgica en posible blanco en caso de una confrontación nuclear, particularmente teniendo en cuenta que alberga la sede de la OTAN e instituciones de la Unión Europea".

Nato.int, Afp, Rt, Euronews, Youtube.