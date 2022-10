El alarmante pronóstico de la Inteligencia británica sobre un ataque nuclear ruso

El jefe de la Inteligencia de Reino Unido, Jeremy Fleming, realizó ayer martes un alarmante pronóstico, que es posible que los países de Occidente no puedan ver venir a tiempo un ataque nuclear ruso.

"Me gustaría pensar que con nuestros aliados tendríamos una buena oportunidad de detectarlo, pero, por supuesto, nunca hay garantías en este espacio", afirmó Fleming durante una conferencia de seguridad.



Según el director de la Sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), Rusia es "la única nación" que habla sobre el uso de armas nucleares, un hecho que ha calificado de "extremadamente peligroso".



Por ello, recordó que las "amenazas nucleares veladas" del presidente ruso Vladímir Putin eran "peligrosas e irresponsables", a la vez que sostuvo que el Kremlin es consciente de que una guerra nuclear "no se puede ganar".



Asimismo, Fleming ha subrayado las palabras del secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, quien detalló que la alianza de defensa está "supervisando de cerca" las fuerzas nucleares de Rusia.

El noruego Jens Stolteberg, secretario general de la OTAN

Con todo, el Gobierno británico se negó a explicar cómo respondería a un ataque nuclear ruso, según recogió el diario The Telagraph.



El ministro de Defensa, Alec Shelbrooke, afirmó que hacerlo no sería "tácticamente inteligente" después de que Tobias Ellwood, presidente del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes insinuara que "la claridad podría ser la disuasión que ayude a prevenir tales acciones hostiles".



"No ha sido y nunca ha sido tácticamente inteligente trazar exactamente cuáles serían las respuestas a una situación potencial, y seguiremos en la línea que ha trazado este Gobierno y que precisamente de lo que el secretario general (de la OTAN ) ha esbozado", respondió Shelbrooke.



"El presidente Putin debe tener claro que para Reino Unido y nuestros aliados, cualquier uso de armas nucleares rompería un tabú sobre el uso nuclear que se ha mantenido desde 1945 y tendría graves consecuencias para Rusia", agregó en declaraciones al Parlamento de Reino Unido.