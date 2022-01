Japón buscará desarrollar una vacuna "de por vida" contra el covid-19

La empresa farmacéutica japonesa Nobelpharma Co. anunció que espera comenzar los ensayos clínicos en 2023 para una vacuna contra el coronavirus que dure de por vida y no requiera dosis de refuerzo.



"La farmacéutica nacional Nobelpharma Co. está preparada para realizar la primera y la segunda fase de los ensayos clínicos de la vacuna de Kohara en Japón durante la primera mitad de 2023 a entre 150 y 200 voluntarios, incluidos aquellos que han superado la enfermedad y personas completamente vacunadas", publicó el diario Japan Times, citado por la agencia de noticias Sputnik.



Esta potencial vacuna de por vida está siendo desarrollada por un equipo de científicos del Instituto de Ciencias Médicas de Tokio, dirigido por el profesor emérito Michinori Kohara, quien exlpicó que el fármaco está basado en el inmunizante contra la viruela que usa el virus vaccinia.



"Las características de esta vacuna es que puede producir anticuerpos e inmunidad de por vida. Una inyección del inmunizante mantiene su eficacia durante más de 20 meses y no hay otro fármaco que pueda lograr estos efectos", aseguró Kohara al medio japonés.



Eso sí, aclaró, si los ensayos clínicos avanzan sin problemas y si consiguen el financiamiento para completar todo el proceso de desarrollo, la vacuna recién podría estar lista para ser comercializada en 2024.



"Otra ventaja de la vacuna es su capacidad para almacenarse a largo plazo de forma seca a temperatura ambiente, lo que sería particularmente beneficioso para los países en desarrollo con climas tropicales", resaltó Kohara.