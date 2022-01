Encontraron estatuas de Buda de 2.000 años de antigüedad en China

Un equipo de arqueólogos hizo un asombroso descubrimiento de lo que creen que es la estatua de Buda más antigua jamás encontrada en China.

Las dos estatuas datan de unos 2.200 años de antigüedad y fueron excavadas en la ciudad china de Xianyan en una tumba familiar de la dinastía Han Oriental, unos 200 años antes que las representaciones anteriores de Buda encontradas en China. Esta dinastía gobernó entre los años 25 y 220, según difundió la Administración del Patrimonio Cultural Provincial de Shaanxi y comunicaron medios locales.

Antes del reciente descubrimiento, las representaciones más antiguas de Buda en China se remontaban al período de los Dieciséis Reinos, comprendido entre los años 304 y 489.

Se cree que la imagen más antigua de Buda que apareció en el mundo es un grabado en una reliquia de oro llamada ataúd de Birman que data del 0 al 15 y que fue descubierta en el siglo XIX en Afganistán.

Las estatuas de Buda más antiguas

Entre todos los valiosos e históricos artefactos que se encontraron en el cementerio familiar de la dinastía Han, se destacan dos estatuillas de Buda que ayudan a comprender la expansión del budismo por el territorio mucho tiempo antes de lo que se creía.

Una de las estatuas representa al Buda Shakayumi, que es uno de los nombres utilizados para el hombre nacido en Siddhartha Gautama después de que encontró la iluminación y alcanzó el nirvana. Al Buda Gautama se lo considera el fundador del budismo, dando cuerpo a su doctrina filosófica y espiritual. La estatua mide 10,5 cm de alto y 4,7 cm de diámetro en la base.

La otra estatua es un poco más grande. Con unos 15,8 cm de alto y 6,4 cm en la base y representa a los Cinco Tathagatas o los cinco grandes budas. Los Cinco Tathagatas son representaciones de las cinco cualidades del primer Buda y donde se encuentra el origen de la evolución de los mantras budistas

A su vez, los cinco budas son aspectos del cuerpo del dharma, que encarnan el principio de la iluminación en el budismo. Es decir, si el karma nos pone situaciones en la vida de las que tenemos que aprender y trascender, el dharma serán los beneficios que lleguen a nuestra vida por obrar bien e incorporar las enseñanzas que se nos presentan.

Lugar donde se encontraron las reliquias.

Foto: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology

Ambas reliquias estaban hechas de una mezcla de aleación de cobre, estaño y plomo. Aunque antiguas, aparentan ser de estilo Gandhara y se refiere a representaciones relativamente realistas del Buda. El estilo Gandhara es un estilo de arte visual budista que se desarrolló en lo que hoy es el noroeste de Pakistán y el este de Afganistán entre el siglo I y el siglo VII a. C.

Los científicos creen que las estatuas se produjeron localmente debido a los resultados del análisis de metales, un matiz importante que sugiere que el budismo ya se había arraigado en la región durante la dinastía Han Oriental. Esto lleva a nuevas pistas sobre la introducción y adopción de la cultura budista

Según Li Ming, investigador del Instituto provincial de Arqueología de Shaanxi que dirigió la excavación, las tumbas pertenecían a miembros de las familias reales y funcionarios de alto rango. Solo el mausoleo del emperador contendría tumbas que albergarían a personas más poderosas.

“El dueño del cementerio era posiblemente un funcionario del condado o un propietario, que tenía cierto poder familiar y económico”, explica Li Ming y agregó: “Los hallazgos de las estatuas de Buda son de gran importancia para el estudio de la introducción de la cultura budista en China y su localización en el país”.

Las excavaciones, que se llevaron a cabo desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021, descubrieron 3.648 tumbas antiguas que se construyeron desde el período de los Reinos Combatientes (475 a. C. - 221 a. C.) hasta la dinastía Qing (1644-1911 a. C.), informa CGTN .

Hasta ahora, se han desenterrado más de 16.000 piezas de reliquias culturales, incluidas las dos estatuas de Buda.

Según el Instituto de Arqueología de Shaanxi, que dirigió las excavaciones, anteriormente se creía que las figuras talladas encarnaban creencias religiosas y no aparecieron hasta el Período de los Dieciséis Reinos.

Quién fue Buda Gautama

Buda Gautama o Siddharta Gautama fue un hombre que vivió entre los años 600 y 400 a.c. Es considerado el primer Buda, aquel que por primera vez en la historia alcanzó el estado de nirvana y la iluminación.

Tras renunciar a la vida de su familia aristocrática, vivió varios años mendigando y meditando hasta experimentar su despertar espiritual. El título de Buda significa “El despierto”.

Estatua de Siddharta Gautama

Luego de liberarse del sufrimiento, Gautama comenzó a compartir con sus seguidores cómo alcanzar el nirvana y liberarse de la rueda del Samsara. Fue así que Buda Gautama comenzó a darle forma a su doctrina filosófica y espiritual hasta fundar lo que hoy conocemos como budismo.

Durante sus años de vida, Buda y sus seguidores no dejaron sus enseñanzas por escrito, sino que fueron memorizadas y transmitidas oralmente de una generación a otra. No fue hasta el siglo II a.c. cuando se escribieron las primeras escrituras budistas.