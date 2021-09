El papa Francisco y un contundente mensaje a los que no quieren vacunarse

El papa Francisco pidió que no haya "caprichos" para elegir entre las diferentes vacunas disponibles contra el coronavirus y reclamó que sean "gratuitas para quien las necesite".



"El verdadero desafío ahora es comprometerse a que todo el mundo tenga el mismo acceso a la vacuna para que no haya caprichos en elegir la dosis más famosa y sobre todo que sea gratis para quien la necesite y no algo gracias a lo cual sacar una ganancia fácil", pidió el Papa en un nuevo libro con reflexiones sobre la pandemia, llamado Más allá de la tempestad.



"La vacuna puede salvar muchas vidas humanas, no olvidemos esto y no olvidemos lo que nos ha enseñado la historia con otras malas enfermedades del pasado", agregó Francisco en el volumen curado por el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, al que accedió Télam antes de su lanzamiento en Italia.





"Debemos encontrar la esperanza de nuevo y confiar en la ciencia hoy también: gracias a la vacuna estamos volviendo lentamente a ver la luz de nuevo, estamos saliendo de esta horrible pesadilla", destacó el Papa en uno de los textos del libro editado en Italia por Bur.



La reflexión del Pontífice se dio mientras en Italia más del 72% de la población mayor de 12 años ya completó el ciclo de inmunización y el país espera alcanzar la denominada "inmunidad de rebaño" a fin de septiembre.



"Yo también puedo decir que en el Vaticano hemos reabierto las audiencias generales con la presencia de los fieles y esto es un verdadero don, poder encontrarnos cara a cara, juntos como hermanos y hermanas", destacó el Papa.